‘മന്ത്രിയെ ഒന്നും അറിയിക്കുന്നില്ല, അതോ അറിയാത്തതോ’; എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ച

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപെരിയാറിലെ ബേബി ഡാമിനോട് ചേർന്നുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുമതി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ വനംമന്ത്രിക്കും പാർട്ടിക്കും കടുത്ത അതൃപ്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും തന്നെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത വന്നപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്നും വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്നു ചേരുന്ന ഇടതു മുന്നണി യോഗത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കാനാണ് എൻസിപി ഒരുങ്ങുന്നത്.

വനംവകുപ്പിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവിറങ്ങിയാൽപോലും മന്ത്രിയെ അറിയിക്കാറില്ലെന്നും എൻസിപി പരാതിപ്പെടുന്നു. മുട്ടിൽമരംമുറി വിവാദ സമയത്തും മന്ത്രിയെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽനിന്നുള്ള ഫോണുകൾപോലും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുക്കാറില്ലെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ മരംമുറിക്കാൻ തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകിയ കാര്യം മന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയോ ഉത്തരവ് ഓഫിസിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്നു മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് പറയുന്നു. അഡി.ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ.ജോസും വനംവന്യജീവി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് കുമാർ സിൻഹയും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സും ഓഫിസിനു നൽകിയില്ല. വിവാദമായപ്പോഴാണ് മിനിറ്റിസ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെത്തിച്ചത്.



മരംമുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയതിൽ നന്ദി അറിയിച്ച് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ കത്തെഴുതിയത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്നപ്പോഴാണ് സർക്കാർ വിവരം അറിയുന്നത്. ഉത്തരവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു വനം, ജലവിഭവ മന്ത്രിമാരുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിന്റെയും പ്രതികരണം. ആരാണ് ഉത്തരവിറക്കിയതെന്നോ, ആരാണ് നിർദേശം നൽകിയതെന്നോ തുടക്കത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമായിരുന്നു. അന്നു തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള അതൃപ്തി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ് തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കേണ്ടെന്ന തീരുമാനമെടുത്തത്.



എന്നാൽ, വകുപ്പിലെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി അറിയാത്തത് മന്ത്രിയുടെ കുഴപ്പമാണെന്ന വിലയിരുത്തൽ മുന്നണിക്കുള്ളിലുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് വർഷങ്ങളായി ഭരിച്ചിരുന്ന സിപിഐയുടേതാണ് ഈ അഭിപ്രായം. അടിയന്തരമായി തിരുത്തൽ നടപടികൾ വേണമെന്ന അഭിപ്രായം മുന്നണിയിലെ കക്ഷികൾക്കിടയിലുണ്ട്.



