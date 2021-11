കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ആകെ 4 കോടി കവിഞ്ഞു; 95.26 ശതമാനത്തിന് ആദ്യ ഡോസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നും രണ്ടും ഡോസുകൾ ചേര്‍ത്ത് ആകെ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ 4 കോടി കഴിഞ്ഞതായി (4,02,10,637) മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. വാക്‌സീനെടുക്കേണ്ട ജനസംഖ്യയുടെ 95.26 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് (2,54,44,066) ആദ്യ ഡോസും, 55.29 ശതമാനം പേര്‍ക്ക് (1,47,66,571) രണ്ടാം ഡോസും നല്‍കി.

ദേശീയ തലത്തില്‍ ഒന്നാം ഡോസ് 79.25 ശതമാനവും രണ്ടാം ഡോസ് 37.31 ശതമാനവുമാണ്. പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളില്‍ 100 ശതമാനത്തോളം പേരും ആദ്യ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളാണ് പുരുഷന്‍മാരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വാക്‌സീനെടുത്തത്. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും കോവിഡ് മുന്നണി പോരാളികളും 100 ശതമാനം ആദ്യ ഡോസും യഥാക്രമം 90, 92 ശതമാനം രണ്ടാം ഡോസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Four crore dose covid vaccine distributed in Kerala, says Veena George