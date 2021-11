‘ചൈനീസ് ഗ്രാമം അവരുടെ നിയന്ത്രണ പ്രദേശത്ത്’; യുഎസ് റിപ്പോർട്ടിനോട് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കു (എൽഒസി) സമീപം ചൈന 100 വീടുകളുള്ള ഗ്രാമം നിർമിച്ചെന്ന യുഎസ് സൈനിക റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ. അപ്പർ സുബാൻസിരി ജില്ലയിലുള്ള ഗ്രാമം ചൈനീസ് നിയന്ത്രണ പ്രദേശത്തുള്ളതാണെന്നു സുരക്ഷാസേനയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ആറു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപു ചൈന കയ്യടക്കിയ ഭൂമിയിലാണ് ഗ്രാമം എന്നാണു വിശദീകരണം. ഇവിടെ കാലങ്ങളായി ചൈനീസ് ആർമി പോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നും ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാസേനയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

സൈനിക സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു യുഎസ് പ്രതിരോധ വിഭാഗം സമർപ്പിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലായിരുന്നു പരാമർശം. സ്വതന്ത്രഭരണ പ്രദേശമായ ടിബറ്റിനും ഇന്ത്യയ്ക്കു കീഴിലുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലുള്ള തർക്കഭൂമിയിൽ ചൈന ഗ്രാമം നിർമിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

English Summary: India reacts to US report, says LAC village near Arunachal Pradesh’s Upper Subansiri district is in territory controlled by China