ജോജുവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാം; സിനിമാ ഷൂട്ടിങ് തടയുന്നതു ശരിയല്ല: സുധാകരൻ

തിരുവനന്തപുരം∙നടൻ ജോജു ജോർജിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി സിനിമാ ചിത്രീകരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ശരിയല്ലെന്നു കെപിസിസി. ഷൂട്ടിങ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയുള്ള സമരരീതി പാടില്ലെന്ന് ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനോട് യോഗം പൊതുവിൽ യോജിച്ചു.

കെ.സുധാകരൻ

കോൺഗ്രസ് സിനിമാമേഖലയ്ക്ക് എതിരല്ല. കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവരും സിനിമാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ജോജുവിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ അത് ഷൂട്ടിങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാകരുതെന്നും സുധാകരൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവിനെതിരെ ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെയും ഒരു ബ്ലോക്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഓഫിസിനു മുന്നിലും മറ്റൊരു ബ്ലോക്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫിസിനു മുന്നിലുമാകും സമരം. സമരത്തോട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണമായി മുഖം തിരിച്ചാൽ രാജ്ഭവൻ മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വരെ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർക്കും.



കെപിസിസി സെക്രട്ടറിമാർ തൊട്ട് ഡിസിസി, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾ വരെയുള്ള പുന:സംഘടന ഒരു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ യോഗത്തിൽ ധാരണയായി. മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള പാർട്ടി പുനഃസംഘടനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം. ബ്ലോക്കുതല പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് ശേഷം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് കടക്കും. കോൺഗ്രസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവും വ്യാപിപ്പിക്കും.

