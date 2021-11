ആഡംബരക്കാർ പാഞ്ഞുകയറി; 9 പേർക്ക് പരുക്ക്, ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു– വിഡിയോ

ജോധ്‌പുർ ∙ അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ ആഡംബരക്കാർ പാഞ്ഞുകയറി ഒരാൾ മരിച്ചു. 9 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു. രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുർ ഹൗസിങ് കോളനിക്ക് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

മുന്‍പിൽ പോയ രണ്ട് ബൈക്കുകളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച ശേഷം കാർ വഴിയോരത്തെ കടകളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുകയായിരുന്നു. നടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് സമീപത്തെ സിസിടിവിയിൽനിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.

അപകടം നടന്ന ഉടന്‍ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടം ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും പരുക്കേറ്റവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും രാജസ്ഥാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.

English Summary: Car runs over people in Rajastan, 9 injured, one dead