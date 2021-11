കൗതുകം ലേശം കൂടി; അംബാനിയുടെ വീട് തേടി വന്നയാൾ പൊലീസ് പിടിയിൽ

മുംബൈ∙ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉടമ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ വസതിയുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 40 വയസ്സുകാരനെ മുംബൈ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി നവി മുംബൈയിൽനിന്ന് സുരേഷ് വിസാന്‍ജി പട്ടേൽ എന്നയാളാണു പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സംശയകരമായ ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കെട്ടിടത്തിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കി രണ്ടു പേർ എത്തിയെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു വീടിന്റെ സുരക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. വലിയ ബാഗുമായി രണ്ടു പേർ അംബാനിയുടെ അഡ്രസ് ചോദിച്ചെത്തിയതാണു സംശയങ്ങൾക്കു വഴിയൊരുക്കിയത്.

പിടിയിലായ ആൾ വിനോദ സഞ്ചാരിയാണെന്നും അംബാനിയുടെ വസതിയെക്കുറിച്ച് ഇയാൾക്കു കൗതുകം ഉണ്ടെന്നും പൊലീസ് പ്രതികരിച്ചു. സുരേഷ് വിസാന്‍ജി പട്ടേലിനെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മുംബൈ നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വീടുകളിലൊന്നാണു മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആന്റിലിയ. 400,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 27 നിലകളുള്ള ആഡംബര ഭവനമാണിത്.

മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അംബാനിയുടെ വീടിനു സമീപത്തു നിർത്തിയിരുന്ന എസ്‍യുവി വാഹനത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. വാഹനത്തിൽനിന്ന് മുകേഷ് അംബാനിക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേണ്ടി തയാറാക്കിയ ഒരു കത്തും പിടിച്ചെടുത്തു.

English Summary: Mukesh Ambani's Address Sought By Tourist, He Is Detained