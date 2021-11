ജോജു കേസ്: 2 നേതാക്കള്‍ ഫോണ്‍ ഓഫ് ചെയ്ത് മുങ്ങി; വെട്ടിലായി ജില്ലാ നേതൃത്വം

കൊച്ചി∙ കോൺഗ്രസ് സമരത്തിനെതിരെ നിരത്തിൽ പ്രതികരിച്ച നടൻ ജോജു ജോർജിന്റെ വാഹനം തകർത്ത കേസിലെ രണ്ടു പ്രതികൾ കീഴടങ്ങാത്തതിൽ വെട്ടിലായി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.വൈ.ഷാജഹാനും മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അരുൺ വർഗീസുമാണ് ഇനി കീഴടങ്ങാനുള്ളത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ടോണി ചമ്മണി ഉൾപ്പടെയുള്ള നേതാക്കൾ പ്രകടനമായെത്തി സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ശേഷം നേതൃത്വം ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇരുവരും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്ത് മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലാണ് ഷാജഹാൻ കീഴടങ്ങാത്തത് എന്നാണ് വിവരം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കീഴടങ്ങിയ നാലു പേർ ഉൾപ്പടെ അഞ്ചുപേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്നു കോടതി പരിഗണിക്കും. എന്നാൽ രണ്ടു പ്രതികൾ കീഴടങ്ങാനുള്ളത് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനു തടസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കേസിൽ ആദ്യം പിടിയിലായ ജോസഫ് ജോർജിന്റെ ജാമ്യഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പ്രതികൾ പിടിയിലാകാനുള്ളതിനാൽ ജാമ്യം നൽകരുത് എന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നോട്ടു വച്ചത്. ഇത് കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുള്ളത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രോസിക്യൂഷൻ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് ഇന്നും കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചേക്കും. ഇതിനിടെ പ്രതികൾ സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങാനെത്തിയാൽ കേസിൽ അനുകൂല തീരുമാനത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.



നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയുടെ പകുതിയെങ്കിലും കെട്ടിവച്ചാൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് അതിനു തയാറാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇന്നലെ കേസിനെ നിയമപരമായി നേരിടും എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ നേതൃത്വം ഈ സാധ്യത തള്ളിയിരുന്നെങ്കിലും ജയിലിലുള്ള നേതാക്കളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത് എന്നാണ് വിവരം.



അടുത്തയാഴ്ച ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനാകാനിരിക്കെയാണ് ഷാജഹാൻ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും പൊലീസ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലാക്കുന്നതും. അറസ്റ്റ് ഉറപ്പായതോടെ മാറി നിൽക്കാനായി ജില്ലവിട്ട ഷാജഹാനൊപ്പമാണ് അരുൺ വർഗീസും ഉള്ളത്. ഇരുവരും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ കീഴടങ്ങൽ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾക്കു ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കു ഹാജരാകുമെന്നാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

പൊലീസ് കേസെടുത്ത് ഐഎൻടിയുസി ഓട്ടോറിക്ഷാ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവ് ജോസഫ് ജോർജ് അറസ്റ്റിലായതിനു പിന്നാലെ തന്നെ കീഴടങ്ങുന്നതിന് ഇരുവരോടും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നേതൃത്വം പറയുന്ന പ്രകാരമേ തീരുമാനിക്കൂ എന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എറണാകുളം കോൺവെന്റ് ജംങ്ഷനിൽ ഇവരുടെ ടവർ ലൊക്കേഷൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൊലീസ് അറസ്റ്റിന് എത്തിയെങ്കിലും ഇരുവരും മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതികളിൽ ചിലരെങ്കിലും പൊലീസിൽ ഹാജരാകാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചെങ്കിലും ചർച്ച പാളിയതോടെ വേണ്ടെന്നു വച്ചു. തുടർന്നാണ് ഇരുവരും സ്ഥലം വിട്ടത്.

കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകാനുള്ള ഷാജഹാനും അരുണും എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടനെ അറസ്റ്റുണ്ടാകുമെന്നും ഇന്നലെ പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ തിരിച്ചറിയാനായതായാണ് വിവരം. പകൽ ഫോൺ ഓഫായിരുന്നെങ്കിലും രാത്രി ഒരുമണിക്കു ശേഷം അടുപ്പമുള്ള ചിലരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഇത് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary : Vandalising Actor Joju George's car case: Two more leaders to surrender