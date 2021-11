നാവികസേനയെ നയിക്കാൻ മലയാളി; മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് ആർ.ഹരികുമാർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വൈസ് അഡ്മിറൽ ആർ.ഹരികുമാർ അടുത്ത നാവികസേനാ മേധാവിയാകും. 39 വർഷമായി നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഹരികുമാർ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സ്വദേശിയാണ്.

ഈ മാസം 30ന് അദ്ദേഹം പുതിയ ചുമതലയേൽക്കുമെന്നു പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള പശ്ചിമഘട്ട നേവൽ കമാൻഡിന്റെ കമാൻഡ് ഇൻ ചീഫായി ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഹരികുമാർ ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്.

നാഷനൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് 1983 ൽ ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ ഹരികുമാർ ഐഎൻഎസ് നിഷാങ്ക്, ഐഎൻഎസ് കോറ, ഐഎൻഎസ് വിരാട്, ഐഎൻഎസ് റൺവീർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പടക്കപ്പലുകളുടെ തലവനായും പ്രവർത്തിച്ചു.

മുംബൈ സർവകലാശാലയിലും യുഎസ് നേവൽ വാർ കോളജിലും ലണ്ടനിലെ കിങ്‌സ് കോളജിലുമായിരുന്നു ഉപരിപഠനം. പരം വിശിഷ്ഠ സേവാ മെഡൽ , അതി വിശിഷ്ഠ സേവാ മെഡൽ, വിശിഷ്ഠ സേവാമെഡൽ തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികൾ നൽകി രാജ്യം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Indian Navy: Vice Admiral R Hari Kumar to be the next Chief of Naval Staff