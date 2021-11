പണക്കിഴി വിവാദം: കൗൺസിലർമാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിജിലൻസ്

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര നഗരസഭയിലെ പണക്കിഴി വിവാദത്തിൽ കൗൺസിലർമാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാനൊരുങ്ങി വിജിലൻസ്. പണക്കിഴി വിവാദം അന്വേഷിക്കാൻ മുൻകൂർ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് നടപടി. അധ്യക്ഷ ഉൾപ്പെടെ നഗരസഭാ കൗൺസിലർമാർക്ക് വൈകാതെ നോട്ടിസ് അയയ്ക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്. നഗരസഭാ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ ലഭിച്ച തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു വിജിലൻസ് സംഘം അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാരിനോട് അനുമതി തേടിയത്.

കോഴക്കേസുകളിൽ അന്വേഷണത്തിനു മുൻകൂർ അനുമതി തേടേണ്ടതില്ല എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിനു സർക്കാർ മറുപടി. ഡിവൈഎസ്പി മധു ബാബുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊച്ചി യൂണിറ്റിനാണ് കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല. വിവാദത്തിനു പിന്നാലെ നഗരസഭാ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലും കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളിലും തെളിവു കണ്ടെത്തിയെന്നും പറയുന്നു.

ഏതാനും യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരിൽനിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിജിലൻസ് എസ്പിക്ക് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ അനുമതി തേടിയത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 17ന് തിരുവോണത്തിന് വാർഡിൽ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള 15 ഓണക്കോടിക്കൊപ്പം 10,000 രൂപ അടങ്ങിയ കവർ നഗരസഭാധ്യക്ഷ അജിത തങ്കപ്പൻ നൽകിയെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപണം ഉയർത്തിയത്.

പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പണം തിരികെ നൽകിയ ശേഷം പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ സംഭവം വിവാദമായി. പണം നൽകി എന്ന കാര്യം ഏതാനും ഭരണപക്ഷ അംഗങ്ങളും ശരിവച്ചതോടെ വിവാദം കൊഴുക്കുകയും അധ്യക്ഷ രാജിവയ്ക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഉയരുകയും ചെയ്തു. വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷ സ്മിത സണ്ണി, യുഡിഎഫ് കൗൺസിലർമാരായ പി.ഡി.സുരേഷ്, രാധാമണി പിള്ള തുടങ്ങിയവരും അജിത തങ്കപ്പന് എതിരെയാണ് നിലപാടെടുത്തത്.

ഓണസമ്മാനം നൽകാനുള്ള പണം ചെയർപഴ്സന് എവിടെനിന്നു ലഭിച്ചു എന്നു കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം വിജിലൻസ് കൗൺസിലർക്കു പരാതി നൽകി. പിന്നാലെ നഗരസഭാധ്യക്ഷ കൗൺസിലർമാർക്കു പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു. പണം തിരികെ നൽകിയെന്ന പേരിൽ ഇവരുടെ മുറിയിൽ വച്ചുള്ള വിഡിയോ പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കി. വിജിലൻസ് ഈ വിഡിയോയും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം വിശ്വാസ്യമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചു. ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിലൂടെ വിഡിയോ യഥാർഥമാണോ എന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് നിലപാട്. സംഭവത്തിൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന കണ്ടെത്തൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിരുന്നു. നഗരസഭയിലെ ഗ്രൂപ്പുകളിയും ഗൂഢാലോചനയുമാണ് ആരോപണത്തിനു പിന്നിൽ എന്നായിരുന്നു വാദം. അജിത തങ്കപ്പനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണ് വിവാദത്തിനു താൽക്കാലിക ശമനമായത്.

English Summary : Vigilance to take councillors statement in Thrikkakara municipality cash gift row