ചുറ്റും വെള്ളം, ഉള്ളിൽ തീ; ഭയത്തിൽ ഒരു ദിവസം: വിജിത പറയുന്നു

ചെന്നൈയില്‍ ദിവസങ്ങളായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയില്‍ വീടിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറുമോയെന്ന ഭയത്തിൽ ദിവസം മുഴുവൻ തള്ളിനീക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ വിവരിക്കുകയാണു വിജിത സജിത്. വ്യാസർപാടിയിലാണു വിജിത താമസിക്കുന്നത്

ഒന്നാം നിലയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ റോഡിൽ വെള്ളം ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിയോടെ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് വർധിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞതോടെ വീട്ടുപരിസരത്ത് വെള്ളമെത്തി. 4 മണിയായപ്പോഴേയ്ക്കും വെള്ളം വീടിന്റെ പടിക്കെട്ടിലെത്തി. 2015ലെ പ്രളയത്തിന്റെ ഓർമകളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുമോ എന്ന ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് താഴത്തെ നിലയിൽ വെള്ളം കയറുകയും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. രാത്രി 8 മണിയോടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് അൽപം ആശ്വാസമായത്. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പൂർണമായി മാറി.

തൊട്ടടുത്തു തന്നെയുള്ള മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുകയും ചെയ്തു. അവർ നാട്ടിലായതിനാൽ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒട്ടേറെ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പകൽ സമയത്തായതിനാൽ വസ്തുവകകൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റാൻ മിക്കവർക്കും സാധിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ അളവിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രം.

ദുരിതം കൂട്ടി വൈദ്യുതി മുടക്കം

മഴയും വെള്ളക്കെട്ടിനെയും തുടർന്നു പല മേഖലകളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചതു ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കി. ചെന്നൈയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിലെ 44.50 ലക്ഷം വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളിൽ 12,297 കണക്ഷനുകൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നു വൈദ്യുതി മന്ത്രി വി.സെന്തിൽബാലാജി പറഞ്ഞു.

ട്രാൻസ്ഫോമറുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആർക്കും വൈദ്യുതാഘാതമേൽക്കാതിരിക്കാനാണ് മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ കണക്ഷനുകളുടെ 0.27% മാത്രമാണ് മഴ കാരണം വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാശനഷ്ടമുണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ചെന്നൈയിലെ ഒരു സബ്‌സ്റ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അടച്ചതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേ സമയം, വെസ്റ്റ് മാമ്പലം, മന്ദവേലി, വ്യാസർപാടി, പെരമ്പൂർ, കെകെ നഗർ, വിരുദംമ്പാക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വൈദ്യുതിയില്ല.

