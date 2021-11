ന്യൂഡൽഹി∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിനു പിന്നാലെ അരുണാചൽ അതിർത്തിയിലും കടന്നുകയറ്റ നീക്കം സജീവമാക്കി ചൈന. ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമിടയിലെ അതിർ രേഖയായ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (ലൈൻ ഒാഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ- എൽഎസി) സംഘർഷാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു ചൈനയുടെ നീക്കം. അരുണാചൽ അതിർത്തിയോടു ചേർന്ന് പട്ടാള ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കി പ്രകോപനം തുടരുകയാണു ചൈന. വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ, ഈ വർഷമാദ്യം മുതൽ ഇന്ത്യ – പാക്ക് അതിർത്തി ഏറെക്കുറെ ശാന്തമാണ്. ഭീകരരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ–പാക്ക് സേനകൾ തമ്മിലുള്ള ഷെല്ലാക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴില്ല. പാക്ക് അതിർത്തി ശാന്തമാകുന്ന വേളയിലാണ്, ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിനു വെല്ലുവിളിയായി ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം വർധിക്കുന്നത്.

ചൈനയുടെ ‘സലാമി സ്‌ലൈസിങ്’



4056 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം:



1.കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് ഉൾപ്പെട്ട വടക്കൻ സെക്ടർ – ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി ഇരു സേനകളും തമ്മിൽ സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നു.

2. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ എന്നിവ ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മധ്യ സെക്ടർ– ഇവിടം പൊതുവേ ശാന്തമാണ്.

3. സിക്കിം, അരുണാചൽ എന്നിവ ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കിഴക്കൻ സെക്ടർ. മക്മഹോൻ ലൈൻ എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തെ അതിർരേഖയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

സിക്കിം, ഭൂട്ടാൻ, ടിബറ്റ് എന്നിവ ചേരുന്ന മുക്കവലയായ ദോക് ലായിൽ 2017ൽ ചൈന കടന്നുകയറ്റ ശ്രമം നടത്തിയതു സംഘർഷത്തിനു വഴിവച്ചിരുന്നു. സംഘർഷം 71 ദിവസം നീണ്ടു. അതിനു ശേഷം കിഴക്കൻ സെക്ടർ പൊതുവേ ശാന്തമാണെങ്കിലും അരുണാചലിൽ പലപ്പോഴായി ചൈന കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നു. അയൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇഞ്ചിഞ്ചായി കടക്കുകയും പിന്നീട് അവിടെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു ചൈനയുടെ രീതി. ഭക്ഷ്യപദാർഥമായ സലാമി നേർത്ത രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റത്തെ ‘സലാമി സ്‌ലൈസിങ്’ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.



ലഡാക്കിൽ നിന്ന് പിൻമാറുന്ന ചൈനീസ് സേന. 2019ലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: INDIAN MINISTRY OF DEFENCE / AFP

അരുണാചലിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായി അംഗീകരിക്കാൻ ചൈന ഇനിയും തയാറാകാത്തതാണ് കിഴക്കൻ സെക്ടർ അതിർത്തിയെ സംഘർഷഭരിതമാക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ടിബറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് അരുണാചൽ എന്നാണ് ചൈനയുടെ വാദം. ചൈന തയാറാക്കുന്ന ഭൂപടങ്ങളിലെല്ലാം അരുണാചലിനെ അവരുടെ ഭാഗമായാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.



പുറമെ ഗ്രാമം; അകത്ത് പട്ടാള ക്യാംപ്



അരുണാചലിലെ അപ്പർ സുബാൻസിരി ജില്ലയിലെ അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് ചൈന പട്ടാള ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കിയതാണ് അതിർത്തിയിലെ ഏറ്റവുമൊടുവിലത്തെ പ്രകോപനം. ഇവിടെ 100 വീടുള്ള ഗ്രാമം ചൈന നിർമിച്ചതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ ആസ്ഥാനമായ പെന്റഗൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎസ് കോൺഗ്രസിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അത് ഗ്രാമമല്ല, മറിച്ച് പട്ടാള ക്യാംപ് ആണെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.



ചൈനീസ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പരിശോധന നടത്താൻ അഡീഷനൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഡി.ജെ. ബോറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അരുണാചൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകളെന്ന പേരിൽ ചൈന യഥാർഥത്തിൽ പട്ടാള ക്യാംപ് ആണു സജ്ജമാക്കിയതെന്ന് ബോറയാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതിർത്തി മേഖലയിൽ സർവ സജ്ജമായ പട്ടാള ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കിയതു വഴി അരുണാചലിലെ കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നു തങ്ങൾ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണു ചൈന നൽകുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇവിടെ സംഘർഷമുണ്ടായാൽ, പട്ടാള ക്യാംപിന്റെ സാന്നിധ്യം തങ്ങൾക്കു കരുത്തു പകരുമെന്നാണു ചൈനയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ.



ക്യാംപ് എവിടെ? ഇന്ത്യയിലോ ചൈനയിലോ?



ചൈന നിർമിച്ച പട്ടാള ക്യാംപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ്. 1959ൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ചൈന ക്യാംപ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒൗദ്യോഗിക നിലപാട്. അരുണാചലിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രി കിരൺ റിജ്ജു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.



അരുണാചൽ അതിർത്തിയിൽ ചൈന നടത്തിയ നിർമാണ പ്രവർത്തനം. ഒാസ്ട്രേലിയൻ ഉപഗ്രഹ വിശകലന വിദഗ്ധൻ നേഥൻ റൂസർ പങ്കുവച്ച ചിത്രം.

1959 ഒാഗസ്റ്റിൽ അരുണാചൽ അതിർത്തിയിലുള്ള ലോങ്ജുവിൽ ഇരു സേനകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് ഈ പ്രദേശം ചൈന പിടിച്ചെടുത്തത്. 2010 മുതലാണ് ചൈന ഇവിടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പട്ടാള ക്യാംപ് സജ്ജമാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്കു നീളുന്ന റോഡുകളും അവർ നിർമിച്ചു. അതേസമയം, ക്യാംപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലാണെന്ന മറുവാദവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാംപ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളിലാണെന്ന് ഉപഗ്രഹ ദൃശ്യങ്ങൾ ആധാരമാക്കി ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപഗ്രഹ വിശകലന വിദഗ്ധൻ നേഥൻ റൂസർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.



അരുണാചലിലെ മക്മഹോൻ അതിർത്തി രേഖ കടന്ന് സുബാൻസിരി നദിയുടെ തീരത്തേക്കു ചൈന അതിക്രമിച്ചു കയറിയതായി സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി എംപി: തപിർ ഗാവോ മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്ന് 2019ൽ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു. ക്യാംപ് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്താണെന്നാണ് പെന്റഗൺ റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നത്.



ചൈനയുടെ സേനാബലം



ചൈനീസ് സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പക്കലുള്ള കണക്കുകൾ ഇങ്ങനെ:



1927 ഒാഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു രൂപം കൊണ്ട പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി (പിഎൽഎ) എന്ന ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആൾബലം 23,85,000. ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സ് (കരസേന), വ്യോമസേന, നാവികസേന എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ രണ്ടു വിദഗ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ കൂടി പിഎൽഎയ്ക്കുണ്ട്– സ്ട്രാറ്റജിക് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ്, റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്നിവ.

ചൈനീസ് സേന. പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

സെൻട്രൽ മിലിട്ടറി കമാൻഡ് (സിഎംസി) നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സിലുള്ളത് 16 ലക്ഷം സൈനികർ. ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു– അതിർത്തി മേഖലയിലെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ബോർഡർ ഡിഫൻസ് ബറ്റാലിയൻ, തീരദേശ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഗാരിസൺ യൂണിറ്റ്, മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾക്കായി ഇന്റേണൽ ഡിഫൻസ് യൂണിറ്റ്.



പിഎൽഎ– എഎഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചൈനീസ് വ്യോമസേനയുടെ അംഗബലം 3,98,000. ചൈനയുടെ പക്കലുള്ള ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 1795. ചൈനീസ് നാവിക സേനയുടെ (പിഎൽഎ – എൻ) അംഗബലം 2,55,000. വിമാന വാഹിനി കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം ഒന്ന്; രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.



മിസൈലുകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക വിഭാഗമാണ് പിഎൽഎ റോക്കറ്റ് ഫോഴ്സ്. റോക്കറ്റ് സേനയിലുള്ളത് ഒരു ലക്ഷം സൈനികർ. ബഹിരാകാശം, സൈബർ, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് അതീവ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ 32,000 പേർ ഉൾപ്പെട്ടതാണു സ്ട്രാറ്റജിക് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് (പിഎൽഎ – എസ്എസ്എഫ്).



സർവസജ്ജമായി ഇന്ത്യ

അരുണാചലിൽ ചൈന നടത്തുന്ന ഏതു വെല്ലുവിളിയും നേരിടാൻ സജ്ജമായാണ് ഇന്ത്യൻ സേന നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായുള്ള കിഴക്കൻ കരസേനാ കമാൻഡ് ആണ് സിക്കിം, അരുണാചൽ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചൈനീസ് അതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നത്. കമാൻഡിനു കീഴിൽ വടക്കൻ ബംഗാളിലെ സുഖ്നയിലുള്ള 33 കോർ സിക്കിം അതിർത്തിയിൽ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നു. അസമിലെ തേസ്പുരിലുള്ള 4 കോർ, നാഗാലൻഡിലെ ദിമാപുർ ആസ്ഥാനമായുള്ള 3 കോർ എന്നിവയ്ക്കാണ് അരുണാചൽ അതിർത്തിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല.

റഫാൽ യുദ്ധവിമാനം. ചിത്രം: AFP

ഒരു കരസേനാ കോറിൽ ഏകദേശം 60,000 സേനാംഗങ്ങളാണുള്ളത്. ഇവയ്ക്കു കീഴിലുള്ള വിവിധ പർവത ഡിവിഷനുകളിലെ ജവാൻമാരാണ് അതിർത്തിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡിവിഷനിലുള്ളത് ഏകദേശം 15,000 സേനാംഗങ്ങൾ. ചൈനീസ് ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമ പ്രത്യാക്രമണത്തിനു മേഘാലയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഷില്ലോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കിഴക്കൻ വ്യോമസേനാ കമാൻഡ് നേതൃത്വം നൽകും. ചൈന, ഭൂട്ടാൻ, നേപ്പാൾ, മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവയുമായി ഇന്ത്യ പങ്കിടുന്ന 6300 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയിലെ വ്യ‌ോമമേഖലയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല കിഴക്കൻ കമാൻ‍ഡിനു കീഴിലാണ്.



ഗുവാഹത്തി, ബാഗ്ദോഗ്ര, ഛാബുവ, ബാരക്പോർ, ഹാസിമാര, ജോർഹാത്, തേജ്പുർ, കലായ്കുന്ദ, കൊൽക്കത്ത, ഷില്ലോങ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വ്യോമ താവളങ്ങളിൽനിന്നാവും ഇന്ത്യയുടെ ഫൈറ്റർ വിമാനങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പറന്നുയരുക. താഴെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന കരസേനയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയൊരുക്കി എതിരാളിയുടെ സേനാ താവളങ്ങളും ആയുധ ശേഖരവും തകർക്കുകയാണു വ്യോമ സേനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന്. സുഖോയ് 30, റഫാൽ, മിഗ് 29 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Why China is Still Creating Provocations on the Indian Border?