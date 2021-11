കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ? ആ 100 കോടി ‘കവർന്നവർ’ എവിടെ?

ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുതിയ മണ്ഡപം കണ്ട് ‘ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം’ എന്ന് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ഭുതംകൂറി. തൊട്ടു പിന്നാലെ ‘നമുക്കും കിട്ടണം പണം’ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ കെഎസ്ആർടിസിയെ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഓടി എങ്ങുമെത്താത്ത കെടുകാര്യസ്ഥതയെപ്പറ്റി ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അഴിമതിയെപ്പറ്റി ആരും എടുത്തു പറയുന്നില്ലെന്നേയുള്ളൂ.

വടക്ക് കോഴിക്കോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ പണിതു നടത്തിയ ‘കരകയറ്റൽ’ ശ്രമത്തിലെ അഴിമതികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ചൂടുള്ള വർത്തമാനം.‘സീറോ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കു’ പുറമെ ചില അധികാരികളുടെ അഴിമതി കൂടി ചേർന്നാണ് സ്ഥാപനത്തെ ഈ ഗതിയിലെത്തിക്കുന്നതെന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരനും ഓടിക്കുന്ന ജീവനക്കാരനും ലാഭത്തിലാക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന അധികാരികൾക്കും എല്ലാം അറിയാം. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തുവരുന്നില്ല? ഗുട്ടൻസ് ഇത്രയേയുള്ളൂ. അതിന് കണക്കെവിടെ?

നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ കോടതി

ഒരിക്കൽ സഹികെട്ട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്രമാത്രമാണ്- ഒരു 200 പേജ് നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങി വരവും ചെലവും കണക്കെഴുതി വയ്ക്കൂ. കണക്ക് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാനാവും? കോടതിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. എന്നാൽ കണക്കെഴുത്ത് കോർപറേഷന് അത്ര പഥ്യമല്ല. അടുത്തിടെ കെഎസ്ആർടിസി മേധാവിതന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ: ഒരു 100 കോടിയെങ്കിലും ചോർന്നു, എങ്ങനെയെന്നറിയില്ല.

കേരള ഹൈക്കോടതി.

സത്യമാണ്. പണം പോകുന്നതെങ്ങനെയെന്നറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിന് കണക്കില്ല. അതേസമയം ഡീസൽ ടാങ്ക് വഴിയാണ് പ്രധാനമായും ചോരുന്നത്. ദിവസവും 2-3 കോടി രൂപ ഡിപ്പോയിൽനിന്ന് രാവിലെ പാസ്സാക്കും. ഇതിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഡീസൽ ഡിപ്പോയുടെ ടാങ്കിലെത്തുന്നു എന്ന് ആരും കണക്കു വയ്ക്കില്ല. വ്യക്തമായ രേഖയില്ലെങ്കിൽ പങ്കിട്ടെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ.

ഓട്ടമേഷനിലെ അട്ടിമറി

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ തന്നെ ഡിപ്പോകളിൽനിന്നാണു ബസുകൾക്കു ഡീസലടിക്കുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പോയ്ക്കും എത്ര ലോഡ് ഡീസൽ വേണ്ടിവരുമെന്ന് കണക്കെടുത്ത ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപറേഷന് ഡിഡി നൽകും. എന്നാൽ രാവിലെ നൽകിയ പണത്തിന് ഡീസൽ കൊണ്ടുവന്നോ? ഇക്കാര്യം ആരും തിരക്കില്ല. വരുമാനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ഡീസലിന് ചെലവാക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ കഥയാണിത്. ഡീസൽ വില കുതിച്ചു കയറിയതോടെ പ്രതിദിന നഷ്ടവും മുകളിലേക്കു പോയി. ഇതോടെ വെട്ടിപ്പ് തടയാൻ ഡിപ്പോകളിലെ പമ്പുകളിൽ ഓട്ടമേഷൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി.

കെഎസ്ആർടിസി സമരത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസുകൾ. ചിത്രം: മനോരമ

ഓരോ ബസിലും ദിവസേന നിറയ്ക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ്, ബസ് ഓടിയ ദൂരം, ഒരു ലീറ്റർ കൊണ്ട് എത്രദൂരം ഓടി എന്നിങ്ങനെയുള്ള കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ശേഖരിച്ച് അതതു ദിവസം ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു. ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചീഫ് ഓഫിസിൽ നിരീക്ഷിച്ച് വിശകലനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ വിവരങ്ങൾ പലപ്പോഴും കിട്ടാതായി. പല ഡിപ്പോകളും അപൂർണമായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യം? വരവ്–ചെലവ് കണക്ക് കൃത്യമായി വയ്ക്കാതെ എന്തു ചെയ്യാനാവും?

100 കോടി കവർന്നവർ എവിടെ?

പുതിയ എംഡിയായ ബിജു പ്രഭാകർ ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ജീവനക്കാരുടെ സഹകരണം അഭ്യർഥിക്കുകയും ഒപ്പം കുറച്ചു ‘കാട്ടുകള്ളൻമാർ’ കോർപറേഷനിൽ ഉണ്ടെന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ അത്തരക്കാരെ പുറത്താക്കും. അങ്ങനെ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിട്ടും ആളുകൾ തുടരുന്നതിനാലാവാം ആ പ്രയോഗം എംഡി നടത്തിയത്. കോർപറേഷനിൽ 2010–13 കാലത്താണ് 100.75 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. വിജിലൻസിനെ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ മന്ത്രി ഏർപ്പാടും ചെയ്തു.

ബിജു പ്രഭാകർ

ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിലെ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. അക്കൗണ്ട് ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട്. അതുപോലെ ബാങ്ക്/ട്രഷറി ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കാതെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ധനവകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു കാരണക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരാൾ വിരമിച്ചു; ഒരാൾ സർവീസിലുണ്ട്. ബാക്കി 2 പേർ മറ്റ് വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇവരൊക്കെ തുടരുകയാണ്. അപ്പോൾ എംഡി പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?

കംപ്യൂട്ടറിൽ അങ്ങനെ കണക്കു വേണ്ട

കംപ്യൂട്ടറുകൾ പ്രചാരത്തിലായി വന്ന 2000ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കംപ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച് മിടുക്കനായ സ്ഥാപനമാണ് കെഎസ്ആർടിസി എന്ന് എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും? ബാങ്കുകൾ പോലും മടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ മോഡേണൈസേഷൻ നടത്താൻ കോർപറേഷൻ ഒരു മടിയും കാണിച്ചില്ല. കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് കംപ്യൂട്ടറുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ പക്ഷേ ആവേശം ഉണ്ടായുള്ളൂ. രേഖകൾ അതിലേക്കു മാറ്റാനോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ടെക്നോളജി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ തയാറായില്ല. കണക്കുകൾ കംപ്യൂട്ടറിൽ വന്നാലുള്ള അപകടം ബന്ധപ്പെട്ടവർ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. സ്ഥാപനത്തിലെ കംപ്യൂട്ടർവൽക്കരണത്തിന് സഹായിച്ച വിദഗ്ധൻ ഒരുനാൾ എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോയി. പോകും മുൻപ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ- ‘100 രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ 10 രൂപ ചോദിച്ചാൽ സഹിക്കാം. 90 രൂപയും വേണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ’? ഒരു കംപ്യൂട്ടർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

പർച്ചേസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല

വർഷങ്ങളായി ഓടാത്ത ആയിരക്കണക്ക് ബസുകൾക്ക് ആരെങ്കിലും സ്പെയർപാർട്സ് വാങ്ങുമോ? വാങ്ങുകയല്ല, വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ചെയ്യുക. 1600 ബസുകൾക്ക് സ്പെയർപാർട്സും ടയറും വാങ്ങിയും ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചും വർഷം ചെലവാക്കിയത് 280 കോടി രൂപയാണെന്ന വാർത്ത അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഓടാത്ത വണ്ടികൾക്ക് ബ്രേക് ഡ്രം എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇങ്ങനെ: നേരത്തെ ഓർഡർ കൊടുത്തതാണ്. വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കേസാവും.

വസ്തുത മറ്റൊന്നാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സ് 100 എണ്ണം വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ. അതിൽ 30 എണ്ണം ആദ്യഘട്ടമായും ബാക്കി 30 മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞും ബാക്കിയുള്ളവ പിന്നാലെയും സപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക. ആദ്യ 30 എണ്ണം ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഓർഡർ റദ്ദാക്കാനാണ് ഈ നിയമം കോർപറേഷനിൽ ഉള്ളത്. ഇതു മറച്ചുവച്ചുകൊണ്ടാണ് 100 എണ്ണവും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും പുറത്തുള്ള വിലയേക്കാൾ കൂടിയ വില നിൽകിയാണ് കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല.

കൊല്ലം-കൊട്ടാരക്കര കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്‌റ്റാൻഡ്‌. ചിത്രം: മനോരമ

കാലത്തിനൊത്ത് മാറണം എന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്തുള്ള പലരും സദ്ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ലാഭം കൂടുമെന്നും ബോധവൽക്കരിക്കും. സത്യമാണ്. പക്ഷേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറിയാൽ അഴിമതി കുറയ്ക്കേണ്ടിവരും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇഎൻജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ. ഇവയിൽ പലതിനും എൻജിൻ, ഗിയർബോക്സ്, ക്ലച്ച്, പ്രൊപ്പെല്ലർ തുടങ്ങി പലതും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇവ വാങ്ങിയാൽ ഭാവിയിലെ പർച്ചേസ് കുറയും. ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് മുറിക്കാൻ വയ്യ. കൂടുതൽ എന്തിനു പറയണം, ശ്രീചിത്ര എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾ നടത്തുന്ന ‘ഇന്നോവേഷൻസി’നു പോലും നമ്മൾ തുരങ്കം വയ്ക്കും.

പിടിപ്പുകേട് അലങ്കാരം

കെഎസ്ആർടിസി നിർമിച്ച ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ബലക്ഷയം, എല്ലാ വാണിജ്യസമുച്ചയങ്ങളും നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്നീ വാർത്തകളിൽ അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. അത്രയും ‘മിടുക്കരാണ്’ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാർക്ക് ആയി സർവീസ് കയറിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പടിപടിയായി ഉന്നതങ്ങളിലെത്തി, 100 കോടിയുടെ തിരിമറിക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ആശ്രിത നിയമനം പോലെയുള്ള വഴികളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിലെത്തുന്നവർ പോലും ഒരു പരീക്ഷയും പാസ്സാവാതെ തലപ്പത്തെ പ്രധാന തസ്തികകളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു. ഇവരൊക്കെയാണ് കോടികളുടെ വൻ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

കോഴിക്കോടുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ടെർമിനൽ കോംപ്ലക്‌സ്. ഫയൽ ചിത്രം

ഐടിഐ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ടെക്നിക് പഠിച്ച വ്യക്തി മെക്കാനിക്ക് മേഖലയിൽ വാഴുന്നു. ദിനംപ്രതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മെക്കാനിക്കൽ രംഗം. ഡീസൽ എൻജിൻ മാത്രം കണ്ടു പരിചയിച്ച ഇവരാണ് ഇഎൻജിയും ഇലക്ട്രിക് ബസുകളും വരുന്ന കാലത്തും ചികിത്സ വിധിക്കുന്നത്. ഗിയർലെസ് ഫുള്ളി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയ എൻജിൻ എങ്ങനെ പൊളിക്കണമെന്ന് അറിയാത്ത എൻജിനീയർമാർ ഇവിടെ സുലഭം. ഇതിന്റെ കുഴപ്പം മറ്റൊന്നാണ്. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പണിമുടക്കിയെന്നിരിക്കട്ടെ. കാരണം നിസ്സാരമാകാം. പക്ഷേ അതു കണ്ടെത്താൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ല. ക്യാംപസ് നിയമനം വഴി പുതിയ എൻജിനീയർമാരെ നിയമിക്കുകയാണ് യഥാർഥ ചികിത്സ.

മാസം 80 കോടി ശമ്പളവും 65 കോടി പെൻഷനും വീതിച്ചു നൽകുന്നതിന് ഇങ്ങനെയൊരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അടുത്തിടെ ഒരു പ്രമുഖ നേതാവു തന്നെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. സത്യമാണത്. ഇതിനു പുറമേയാണ് വിദഗ്ധസമിതി. ഗതാഗത മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരെ മാത്രം നിയമിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രഫ. സുശീൽ ഖന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. 8 വിദഗ്ധർക്കു പുറമെ 7 പേരെ അധികമായി നിയമിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നത്. ഇവരാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നോമിനികൾ ആയിരുന്നു. എന്താണ് ഇവരുടെ സംഭാവന? സക്കറിയയുടെ കഥയുടെ തലക്കെട്ടാണ് ഓർമ വരുന്നത്– ആർക്കറിയാം.

ആർക്കു വേണ്ടി കെട്ടിടം!

തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചക്കലിൽ വലിയ കെട്ടിടം നിർമിച്ചു. ബസ് അവിടെ കയറിയിറങ്ങുന്നതിന്റെ വിഷമം ഒന്നു കാണേണ്ടതു തന്നെ. ഒരു കെട്ടിടം നിർമിക്കുമ്പോൾ ബസ് ഓടിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെയും അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട യാത്രക്കാരെയും മറന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിർമിക്കുന്നത്? അത് കെഎസ്ആർടിസിക്കു മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഇതു തന്നെയാണ് കോഴിക്കോട്ടെ ടെർമിനലിനെപ്പറ്റിയും ഇപ്പോൾ ഉയർന്നുവരുന്ന ആക്ഷേപം. സത്യത്തിൽ വാണിജ്യ സമുച്ചയമാണോ വേണ്ടത്?

പത്തനംതിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ടെർമിനലിലെ കാഴ്‌ച. ഫയൽ ചിത്രം

ആന്ധ്രയിലെ ഒരു മാതൃക നോക്കാം. എൻ.ടി. രാമറാവു തന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവിടത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തി. സ്റ്റാന്റുകളിൽ ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിച്ച് അവ വില്ലേജ്, താലൂക്ക്, മുനിസിപ്പൽ ഓഫിസുകൾ അടക്കമുള്ള സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകി. അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവർക്ക് ബസ് ഇറങ്ങി, ഓഫിസ് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ശേഷം അടുത്ത ബസിൽ തിരിച്ചുപോകാം. ഇത്തരം പീപ്പിൾ ഫ്രണ്ട്​ലി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ തലയിലുദിച്ചിട്ടില്ല. അതിനു പകരമാണ് വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നത്. ജീവനക്കാരനെയും യാത്രക്കാരനെയും മറന്നുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആണ് ‘വെള്ളാന’യെ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കുന്നത്.

ജീവനക്കാരനെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ മതിയോ?

തിരുവനന്തപുരത്ത്നിന്ന് വയനാട് അതിർത്തിയിലെ തൊട്ടിൽപ്പാലത്തേക്ക് ഡ്രൈവർ വണ്ടി പായിക്കും. അവിടെ ചെന്നാൽ വിശ്രമിക്കാൻ സൗകര്യമോ സമയമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുഖം കഴുകി, ചായ കുടിച്ച് വണ്ടി തിരിക്കും. രണ്ടു ദിവസത്തെ അധ്വാനം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം വിശ്രമം. പിന്നെയും തൊട്ടിൽപ്പാലത്തേക്ക്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ ആണെന്നറിയുമ്പോഴാണ് ശരിയായ പീഡനം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. ഇതേ ഡ്രൈവർ ശമ്പളമോ ആനുകൂല്യമോ കിട്ടാൻ സൂപ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് തലചൊറിഞ്ഞ് നിൽക്കണം.

വാഹനവും യാത്രക്കാരനും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കണ്ടക്ടറുടെയോ ഡ്രൈവറുടെയോ ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥ വിചിത്രമാണ്. 5 വർഷം ജോലി ചെയ്ത കണ്ടക്ടറെയോ ഡ്രൈവറെയോ അല്ലേ ക്ലറിക്കൽ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കേണ്ടത്? മാസം 4 ദിവസം പോലും ജോലി ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും വാങ്ങുന്ന നാലായിരത്തോളം ജീവനക്കാരുണ്ടെന്നാണ് അടുത്തിടെ എംഡി ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞത്. കണ്ടക്ടറും ഡ്രൈവറും അല്ല ഏതായാലും ഈ ഗണത്തിൽ പെടുന്നത്.

കൊറിയർ വന്നു വാങ്ങുക

ഏതാനും വർഷം മുൻപാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രമുഖനായ വ്യക്തി കെഎസ്ആർടിസി നടപ്പാക്കിയ കൊറിയർ സംവിധാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കോട്ടയത്തു നിന്ന് ഒരു കെട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ കെഎസ്ആർടിസി കൊറിയർ വഴി അയയ്ക്കാൻ ഇടപാടു ചെയ്തു. അടുത്തയാഴ്ച തമ്പാനൂരിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ താമസിക്കുന്ന ഉടമയ്ക്ക് വിളിയും ഉത്തരവും കിട്ടി– ഇവിടെ ഒരു കെട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, വന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകണം. ഏതായാലും ഇത്തരം അനുഭവസ്ഥർ കൂടിയതോടെ 2015ൽ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ആരംഭിച്ച കൊറിയർ പരിപാടി 2019ൽ കോർപറേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഫയൽ ചിത്രം.

ഏതെടുത്താലും 10 രൂപ എന്നത് കെഎസ്ആർടിസി സ്റ്റാന്റിന്റ മുന്നിലെ വഴിവാണിഭക്കാരന്റെ വിളിച്ചുപറയൽ ആണ്. എന്തു ചെയ്താലും അതു നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുക നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദുര്യോഗവും. വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഗുസ്തികളാണ് പലപ്പോഴും മുതുകൊടിയുന്ന നഷ്ടത്തിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് വാണിജ്യ സമുച്ചയങ്ങളുടെ കഥ തന്നെ ഓർമിപ്പിക്കും. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മൂന്നാറിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടു പോയും വൈക്കത്ത് ഇരുനില ബസിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയും കാശുകൊയ്യാനുള്ള വമ്പൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയാണ് കെഎസ്ആർടിസി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിന്റെ റിസൽറ്റ് അറിയാം. പഴയ ചരിത്രം വച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ‘ഈശ്വരോ രക്ഷതു’.

