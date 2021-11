ഒറ്റമുറിയിൽ 16 പേർ; ലൈഫ് മിഷനിലും വീടില്ല; മുഖ്യമന്ത്രി ആകെ പറഞ്ഞു: ‘കാണാം, നോക്കാം’

‘സൂര്യയുടെ ജയ് ഭീം എന്ന സിനിമ കണ്ട് കണ്ണീർപൊഴിച്ചവരും കയ്യടിച്ചവരും ഒന്ന് പാലക്കാട് ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്കർ കോളനി വഴി വരിക, മുതലമട പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനു മുന്നിൽ കെട്ടിയ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് നോക്കുക, സമരപ്പന്തലിനു നടുവിൽ സാരികൊണ്ടു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന തൊട്ടിലിൽ കിടന്നു കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മുഖത്തേക്കു നോക്കുക... ജയ് ഭീം സിനിമയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. ജീവിക്കാൻ ഒരു പിടി മണ്ണും തലചായ്ക്കാൻ ഒരു കൂരയും മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്..’– 30–ാം ദിവസത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന പാലക്കാട് ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്കർ കോളനി നിവാസികളുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന്റെ വേദിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴങ്ങിക്കേട്ട പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.

ജാതിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും പേരിൽ ഒരു ജനത കുടിയിറക്കലിന്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ. സിനിമകളിൽ ദലിത് രാഷ്ട്രീയവും ജാതി വിവേചനവും ചർച്ചയാകുമ്പോൾ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന അനീതികൾക്കെതിരെ എങ്ങനെ കണ്ണടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. അംബേദ്കർ കോളനി നിവാസികളുടെ സമരം കേരളമൊട്ടുക്ക് ചർച്ചയായ സാഹചര്യത്തിൽ സമര സമിതി നേതാവ് ശിവരാജൻ ഗോവിന്ദാപുരം മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.



എന്താണ് അംബേദ്കർ കോളനിക്കാരുടെ യഥാർഥ പ്രശ്നം?

ചക്ലിയ സമുദായത്തിൽപെട്ട ഇരുനൂറിലധികം കുടുംബങ്ങളാണ് അംബേദ്കർ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്നത്. 2014 മുതൽ കോളനിക്കാർക്ക് സ്വന്തമായി വീടും സ്ഥലവും കിട്ടാൻ വിവിധ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്നു. 2017ൽ, അന്ന് പാലക്കാട് എംപി ആയിരുന്ന എം.ബി. രാജേഷ്, ഞങ്ങളുടെ പരാതി കേട്ടശേഷം ലൈഫ് മിഷനിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രത്യേക പാക്കേജായി പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വീടും സ്ഥലവും തരാമെന്നും പറഞ്ഞു.

സമരം ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്‌കർ കോളനിയിലെ വീട്ടമ്മമാർ. ചിത്രം: വിബി ജോബ്∙ മനോരമ

പക്ഷേ തുടർനടപടി ഒന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായില്ല. 2019ൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ ലൈഫിൽ അപേക്ഷിക്കാത്തതിനാൽ വീട് തരാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. എംപി പറഞ്ഞ പ്രത്യേക പാക്കേജിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ പണ്ട് അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞുകാണുമെന്നായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണം.



പക്ഷേ, കോളനിയിലെ ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടും സ്ഥലവും അനുവദിച്ചുനൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ?

കോളനിക്കാർ നേരിട്ട അയിത്തത്തിനും വിവേചനത്തിനും എതിരെ പ്രതികരിച്ചവരെ മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ വീട് ലഭിച്ചേനെ. പക്ഷേ, കാലങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ വിവേചനം അവസാനിക്കണം. അതും ഈ സമരത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ജാതിവിവേചനമാണോ ഇതിനെല്ലാം തുടക്കം?

അതെ. കോളനിക്കാരെ ജാതിയുടെ പേരിൽ എന്നും മാറ്റിനിർത്തിയിട്ടേയുള്ളൂ. ഇന്നും ഗോവിന്ദാപുരത്തെ പല ചായക്കടകളിലും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഗ്ലാസാണ്. ഞങ്ങൾ കുടിച്ച ഗ്ലാസിൽ മറ്റു ജാതിക്കാർക്ക് ചായ കൊടുക്കില്ല. ഞങ്ങൾ കഴിച്ച പാത്രത്തിൽ മറ്റു ജാതിക്കാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളനിയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പാത്രം കഴുകുന്ന ജോലിക്കു പോയപ്പോൾ, ഇവരെ ഇവിടെ ജോലിക്കു ചേർത്താൽ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരില്ലെന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അവരെ ഒടുവിൽ ജോലിയിൽനിന്നു പറഞ്ഞുവിട്ടു.



സമരം ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്‌കർ കോളനിയിലെ വീട്ടമ്മമാർ. ചിത്രം: വിബി ജോബ്∙ മനോരമ

ഇത്രയും ജാതിവിവേചനം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരാതിപ്പെട്ടില്ല?



പല തവണ പരാതി ഉന്നയിച്ചതാണ്. 2017ൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി ഈഴവ സമുദായത്തിലെ യുവാവുമായി ഇഷ്ടത്തിലായി. രണ്ടു വീട്ടുകാർക്കും കല്യാണത്തിനു സമ്മതമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കൗണ്ടർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി കല്യാണം നടത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഇന്ന് ഈഴവ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നാളെ നിങ്ങൾ കൗണ്ടർമാർക്കിടയിൽ നിന്നു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.



സമരപ്പന്തലിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: മനോരമ

പിന്നീട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയശേഷം പൊലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കല്യാണം നടത്തിയത്. കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളിൽ പലരെയും വീടുകയറി ആക്രമിച്ചു. എനിക്കുൾപ്പെടെ വെട്ടേറ്റു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഇപ്പോഴും കോടതിയിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടിരുന്നു. കാണാം, നോക്കാം എന്നീ രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.



നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിരവധി കള്ളക്കേസുകൾ ഉള്ളതായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നല്ലോ?

സത്യമാണ്. നിങ്ങൾ ‘ജയ് ഭീം’ സിനിമ കണ്ടതല്ലേ. അതിൽ പിന്നാക്ക ജാതിക്കാരെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഏറെക്കുറെ അതേ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും. മുപ്പതിലധികം യുവാക്കളാണ് സമരപ്പന്തലിൽ ഉള്ളത്. ബിരുദധാരികളും ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളും ഇതിലുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം എതിരെ എട്ടും പത്തും കള്ളക്കേസുകളുണ്ട്.

ശിവരാജൻ ഗോവിന്ദാപുരം.

ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാൽ അന്വേഷിക്കുന്നതിനു മുൻപേ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ ഇടുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായിട്ടും പിഎസ്‍സി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജോലിക്കും പോകാൻ ഈ കേസുകൾ കാരണം സാധിക്കുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പോലും ഇതുമൂലം മുടങ്ങുന്നു.

വിഷയത്തിൽ എന്താണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രതികരണം?

ജാതി വിവേചനത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾ ശബ്ദമുയർത്തിയതാണ് പ്രശ്നം. പഞ്ചായത്ത് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ തീർക്കാവുന്ന പ്രശ്നമാണ്. 16 പേർ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഈ സമരപ്പന്തലിലുണ്ട്. 5 പേർ ഒറ്റമുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ്. തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്നാൽ വീട് ശരിയാക്കിത്തരാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട, നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാതി വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവർ തയാറല്ല. ഭരണ സമിതിയിലെ ഒരു മുന്നാക്ക ജാതിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്, തന്റെ കുടുംബം വിറ്റാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ്.



കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ സമരപ്പന്തലിൽ എത്തിയപ്പോൾ. ചിത്രം: വിബി ജോബ്∙ മനോരമ

സമരം തുടരാനാണോ തീരുമാനം?

മരണം വരെ സമരം ചെയ്യും. റോഡരികിൽ സമരം ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം, ഇതുവഴി പോകുന്ന ലോറികൾക്ക് ബ്രേക്ക് കുറവാണ് എന്നാണ് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണിയുടെ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞത്. ഇത് അതിജീവനത്തിന്റെ സമരമാണ്. അതു സാധ്യമായില്ലെങ്കി‍ൽ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ. സുധാകരൻ ഇവിടെയത്തി സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കെ.കെ. രമ എംഎൽഎയും ഞങ്ങളെ വന്നു കണ്ടിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം നാം തമിഴർ കച്ചി നേതാവ് സീമാൻ ഇവിടെയെത്തുമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിലനിൽപിനായുള്ള സമരവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം.

English Summary: What is Happening in Palakkad Muthalamada Ambedkar Colony? What is the Reason Behind Their Protest?