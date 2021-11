കടയിലേക്ക് ബൈക്ക് പാഞ്ഞുകയറി; ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

ഹൈദരാബാദ് ∙ ഇരുചക്ര വാഹനം തുണിക്കടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി. കടയിലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് അപകടത്തിന്റെ ഭീകരത പുറംലോകമറിഞ്ഞത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെ രവിച്ചേട്ടു ബസാറിലെ തുണിക്കടയിലേക്കാണ് ബൈക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയത്.

കടയ്ക്കുള്ളിൽ കസേരയിൽ നാലുപേർ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അവർ വേഗം ഒഴിഞ്ഞുമാറിയതോടെയാണു വൻ അപകടം ഒഴിവാക്കിയത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ കടയുടെ കൗണ്ടറിലേക്ക് തെറിച്ചുവീണെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പരുക്കില്ല. വാഹനത്തിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപകട കാരണം.

അൽപസമയത്തിനുശേഷം ഇയാൾ കൗണ്ടറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വരുന്നതും കാണാം. ബൈക്ക് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. അപകടത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Car rammed to shop at Telangana, no casualities