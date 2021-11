‘ജൻ ജാഗ്രൻ അഭിയാൻ’; വിലക്കയറ്റത്തിന് എതിരെ ദേശീയ പ്രതിഷേധത്തിന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ നവംബർ 14 മുതൽ 29 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം തീർക്കാൻ കോൺഗ്രസ്. ‘ജൻ ജാഗ്രൻ അഭിയാൻ’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ, പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന പദയാത്രകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.



തെരുവുകളില്‍ ഇറങ്ങിയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കേട്ടിരുന്ന വിമർശനങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ലക്ഷ്യവും കോൺഗ്രസിന്റെ സമരമുറയ്ക്കു പിന്നിലുണ്ട്. ദണ്ഡിയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി നയിച്ച ഉപ്പുസത്യഗ്രഹത്തിൽനിന്നു പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണു തീരുമാനം. സമരത്തിന്റെ ലോഗോ 12നു പ്രകാശനം ചെയ്യും.

കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം, മുതിർന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് തലവനായ കമ്മിറ്റിയാണു പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുടെ രൂപകൽപന നിർവഹിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകി.

‘ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രരായ ആളുകളും മധ്യവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധന കൊണ്ടു പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാലാണ് ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഭാവിയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ, കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ദുരിതം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങും’– എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തു ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും കൂടാതെ, സാധാരണക്കാരെയും പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരത്തുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിലക്കയറ്റത്തിനൊപ്പം ഒട്ടേറെ ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സാധാരണക്കാരന്റെ ജീവിതം കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.

രാജ്ഭവനുകൾക്കും ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകൾക്കും പെട്രോൾ പമ്പുകൾക്കും മുന്നിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ പാർട്ടി മുൻപു നടത്തിയിരുന്നെന്നും ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളെക്കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും, നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഒരാഴ്ച നീളുന്ന പദയാത്ര നടത്തും.

എന്നും രാവിലെ പരിസരപ്രദേശങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമാകും പദയാത്ര ആരംഭിക്കുക. ജൻ ജാഗ്രൻ അഭിയാന്റെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള പരിശീലകർക്കായി 12 മുതൽ 15 വരെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർദയിൽ പരിശീലന ക്യാംപ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 12 മുതൽ ഐഐസിസി സമൂഹമാധ്യമ വിഭാഗവും പ്രക്ഷോഭത്തിനു പിന്തുണ നൽകുന്ന ഓൺലൈൻ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും. സാധാരണക്കാർക്ക് മിസ്ഡ് കോളിലൂടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണവും ഒരുക്കും.

English Summary: Congress to hit the streets over price rise