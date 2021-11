ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദം; തമിഴ്നാടിന്റെ വടക്കൻ തീരം ലക്ഷ്യം

ചെന്നൈ ∙ തെക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറി. നിലവിൽ ചെന്നൈയിൽനിന്ന് 430 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-തെക്കു കിഴക്കായും, പുതുച്ചേരിയിൽനിന്ന് 420 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-തെക്കു കിഴക്കായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ തമിഴ്നാടിന്റെ വടക്കൻ തീരത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ തീവ്രന്യൂനമർദം വടക്കൻ തമിഴ്നാട് - തെക്കൻ ആന്ധ്ര തീരത്ത്, കാരയ്ക്കലിനും ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്കും ഇടയിൽ പുതുച്ചേരിക്ക് വടക്കു ഭാഗത്തുകൂടെ കരയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

അതേസമയം, വരും മണിക്കൂറുകളിൽ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Depression Over Bay of Bengal To Make Landfall Over North TN On November 11