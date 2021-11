2016 നവംബർ 8നു രാത്രിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നോട്ടുനിരോധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അഞ്ചു വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇന്നും അതിന്റെ അലയൊലികൾ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കള്ളപ്പണത്തിനു തടയിടുക, സാമ്പത്തിക രംഗം ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചരിത്രപരമായ നടപടിയെന്നാണ് ഇതിനെ മോദിയും ബിജെപിയും വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

എന്നാൽ നോട്ടുനിരോധനം യഥാർഥത്തിൽ എന്തു സ്വാധീനമാണു സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കിയത്? കള്ളപ്പണത്തെയും രഹസ്യ സമ്പദ്ഘടനയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ? എല്ലാ മേഖലയിലും സുതാര്യതയെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വസ്തുതയെന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായി, കേരള സർവകലാശാല സാമ്പത്തിക വിഭാഗം മുൻ പ്രഫസർ ഡോ. എം. കുഞ്ഞാമൻ സംവദിക്കുകയാണ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോട്...



‘ബാക്കിയായത് സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം’



നോട്ട് നിരോധനമെന്നതിലൂടെ മോദി സർക്കാർ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത് കള്ളപ്പണത്തിനു തടയിടുകയെന്നതായിരുന്നു. അതു പൂർണമായി വിജയിച്ചെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനു പിന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു മാർഗവും ലക്ഷ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിന് അനുവർത്തിച്ച രീതിയാണു പ്രശ്നം. വേണ്ടത്ര തയാറെടുപ്പുകളും പഠനവും നടത്തിയിരുന്നോയെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട്. വളരെ രഹസ്യമായി തീരുമാനിച്ചിരുന്ന കാര്യമായതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തായാലും അത് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല വളരെ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. പല മേഖലകളും പുറകോട്ടു പോയി. കോവിഡിന്റെ രംഗപ്രവേശം കൂടിയായപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ താളം തെറ്റി.



‘ദരിദ്രരായത് ഏഴരക്കോടിപ്പേർ’

കോവിഡിനെ സമീപിച്ച രീതിയിലും തുടക്കത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രശ്നമുണ്ടായി. സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നു അതിലെ ഇടപെടൽ. അതുവരെ ദരിദ്രരല്ലാതിരുന്ന ഏഴരക്കോടിപ്പേർ കോവിഡ് കാലത്ത് ദരിദ്രരായി. അവിടെയും സമ്പന്നർക്കു കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകാൻ കഴിഞ്ഞു. അതു സ്വാഭാവികമാണ്. ഏതൊരു ദരിദ്ര സാഹചര്യത്തെയും അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കാൻ സമ്പന്നർക്കു കഴിയും. എങ്കിലും നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം കാർഷിക മേഖലയായിരുന്നു. ഭക്ഷണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല.

പ്രഫ. ഡോ.എം.കുഞ്ഞാമൻ.

‘ചോർന്നുപോയ രഹസ്യം’



വളരെ രഹസ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് നോട്ടുനിരോധനമെന്ന വാദത്തെ സംശയത്തോടെ നോക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം സാഹചര്യത്തെളിവുകൾ ഉണ്ട്. ഭരണകൂടത്തോടൊപ്പം ചേർന്നു നിൽക്കുന്നവർ ഇത് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും അവർ കോർപറേറ്റുകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിക്കൊടുത്തില്ലെന്നും കരുതാനാകില്ല. നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ കോർപറേറ്റ് മേഖല അനുഭവിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതാണ് അതിനു തെളിവ്.



ദരിദ്രരും സാധാരണ തൊഴിലാളികളുമാണ് നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ തിരിച്ചടിക്ക് അന്തിമമായി ഇരയായത്. ഇടത്തരക്കാരിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഏതു നിമിഷവും ഉണ്ടാകാമെന്നതാണത്. കയ്യിലുള്ള നോട്ടുകൾ ഏതു നിമിഷവും അസ്ഥിരപ്പെടാമെന്ന ഭയവുമുണ്ട്. അത് ഇടത്തരക്കാരെ മാത്രം അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ്.



‘പിടിമുറുക്കുന്ന രഹസ്യ സമ്പദ്ഘടന’



അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന, ലാളിത്യം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഡോ. മൻമോഹൻസിങ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാർഥതയെ ആരും സംശയിക്കുകയില്ല. ഹർഷദ് മേത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരി കുംഭകോണം ഉയർന്നുവന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹം ധനമന്ത്രിയായിരുന്നു. മാർക്കറ്റ് വ്യവസ്ഥയുടെ കള്ളക്കളികൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അന്നു സത്യസന്ധമായ തുറന്നു പറച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.



ഡോ. മൻമോഹൻസിങ്. ചിത്രം: AFP

ആധുനിക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഗതി വളരെ സങ്കീർണവും ദുരൂഹവുമാണ്. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കു പോലും അതു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ രംഗത്തു മൂന്നു മേഖലകളെ നമുക്കു തരംതിരിച്ചു കാണാം. നിയമാനുസൃതമായ സമ്പദ്ഘടന, നിയമ വിരുദ്ധമായ വ്യവസ്ഥ, എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഒരു രഹസ്യ സമ്പദ്ഘടന കൂടി വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ക്രിപ്റ്റോ സെക്ടർ എന്നാണിത് അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്പൈവെയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു കറൻസിയും വന്നിട്ടുണ്ട്– ക്രിപ്റ്റോകറൻസി. രാജ്യാന്തര തലത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ.



ഇതൊക്കെ കാരണം സർക്കാരിന് സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളരെ ചെറിയ അംശത്തെ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. വലിയൊരു പങ്ക് നിയന്ത്രണത്തിനു പുറത്താണ്. കള്ളപ്പണവും രഹസ്യ സമ്പദ്ഘടനയും പിടിമുറുക്കുമ്പോൾ ഭരണകൂടം നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലാണ്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കള്ളപ്പണം നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കള്ളപ്പണമെന്നാൽ കറൻസിയെന്ന അർഥത്തിൽ മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ആസ്തികളും ഓഹരികളും മാത്രവുമല്ല. ദുരൂഹമായ പലതും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അവിടെയാണ് രഹസ്യ സമ്പദ്ഘടന പിടിമുറുക്കുന്നത്.



‘സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരായി’



കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ക്രമക്കേടാണ് സാമ്പത്തിക രംഗത്തു നടക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരനു പങ്കില്ലാത്ത കാര്യമാണത്. വമ്പൻ മുതലാളിമാരാണ് അതു കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പത്തിൽ ചാടാതെ അതു കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അവർക്കുണ്ട്. വലിയ തുകകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനു വലിയ നടപടികൾതന്നെ വേണ്ടി വരും. ധാരാളം ഉൽപാദനം നടക്കുന്നു. ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും കൂടുന്നു. ഇതൊന്നും സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല.



ചേരികളും അപ്പാർട്മെന്റുകളും നിറഞ്ഞ മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ കാഴ്‌ച. (പ്രതീകാത്മക ചിത്രം)

ഉയർന്ന തൊഴിലവസരങ്ങൾ, ഉയർന്ന വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, സാമൂഹിക സുരക്ഷ, ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് എന്നിവയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യം. അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെന്നാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭരണ വർഗം ഇതിൽ തന്ത്രപരമായി ചില ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരാകുന്ന അവസ്ഥ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാകുന്നതു തടയാനായിട്ടില്ല.



‘ഡിജിറ്റൽ വിടവെന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സൂചിക’



നോട്ടുനിരോധനത്തോടൊപ്പം ആവിഷ്കരിച്ച സംവിധാനമാണ് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ. പെൻഷൻ, തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി എന്നിവയൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഇടനിലക്കാരെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനായി. എന്നാൽ ഡിജിറ്റൽ വിടവെന്നത് മൂർത്തമായിത്തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ദരിദ്രർ എന്നാണവരെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. അവരുടെ എണ്ണം വളരെക്കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം.



ന്യൂഡൽഹിയിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: Sajjad HUSSAIN / AFP

കോവിഡ് കാലത്ത് വിദ്യാലയങ്ങൾ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ നമുക്കിതു കൂടുതൽ ബോധ്യമായതാണ്. 22 ശതമാനം സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമേ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഓൺലൈ‍ൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കുഴപ്പം ആയിരുന്നില്ല. ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഈ രംഗത്ത് ബിഎസ്എൻഎൽ പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സംവിധാനങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യക്ഷമമാക്കാതെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? സെർവർ തകരാറുകൾക്കു പരിഹാരമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കറൻസിയെത്തന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കു കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിച്ചേരുകയാണ്.



‘നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്’

നോട്ടുനിരോധനം അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിലൂടെ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം പുറത്തുവിടാനായി. ‘നിങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്’ എന്നതാണ് ആ സന്ദേശം. ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി മാത്രമല്ല രഹസ്യമായും കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ ആളുകൾക്കു ഭയമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന ഭയമാണ് അതിനു കാരണം. നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭിക്കണമെന്നില്ല. എങ്കിലും കോടതികളെ സമീപിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ജനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുന്നുണ്ട്.

‘അധികാരം നീതിക്കൊപ്പമല്ല’



നോട്ട് നിരോധനം സുതാര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രഖ്യാപനം. സുതാര്യതയുടെ അളവുകോൽ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ 19ാം അനുഛേദം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുൾപ്പെടുന്നതാണത്. അതു വേണ്ടവിധം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ്.



നിരോധിച്ച കറൻസിയുമായി 2016 നവംബർ 8ന് സിലിഗുരിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തിയ യുവാവ്. ചിത്രം: DIPTENDU DUTTA / AFP

മാധ്യമങ്ങൾക്കോ അക്കാദമിക സമൂഹങ്ങൾക്കോ സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനം സാധ്യമാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയും അക്കാദമിക സമൂഹത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നു. അധികാരം നീതിക്കൊപ്പമല്ല ശക്തിക്കൊപ്പമാണ് എന്നതാണതിനു കാരണം. അക്കാദമിക മാധ്യമ മേഖലകളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണത വർധിക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് സുതാര്യതയെപ്പറ്റിയാണു സംസാരിക്കുന്നത്?



‘പിടിമുറുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം’

നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ‘മിനിമം ഗവൺമെന്റ് മാക്സിമം ഗവേണൻസ്’ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെയും തെറ്റു പറ്റി. ഗവേണൻസ് എന്നാൽ ജനകീയമായി കാര്യങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കലായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് സമീപനമാണു നടക്കുന്നത്. അതിലൂടെ കള്ളപ്പണം തടയാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. അത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ തകരാറായി കാണാൻ കഴിയില്ല.

മുംബൈ നഗരത്തിലെ കാഴ്‌ച. ചിത്രം: AFP

ജനങ്ങളിലേക്കു പണം എത്തുകയെന്നത് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ്. വാങ്ങൽ ശേഷിയാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമത്തിൽ വിതരണത്തെ ഉൽപാദനത്തിൽനിന്നു വേറിട്ടു കാണുകയാണ്. ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന മുറയ്ക്കുതന്നെ നീതിപൂർവകമായ വിതരണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരില്ല. അത്തരം നീതിയുക്തമായ ഒരു വിതരണം നടക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം വേണം.



സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വമെന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വം അല്ല. ആളുകൾക്ക് ഉൽപാദകരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം. വാങ്ങൽ ശേഷിയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായം സാധ്യമല്ല. കർശനമായി ആസൂത്രണം നടത്തിയിരുന്ന സമൂഹത്തിൽ പോലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

‘വലയ്ക്കു പുറത്തുള്ള വമ്പൻ സ്രാവുകൾ’



കള്ളപ്പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് വൻ അഴിച്ചു പണി വേണം. വൻ തുകകൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉൽപാദനം നടക്കണം., ഉൽപാദനത്തോടൊപ്പം വിതരണവും നടക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥിതി മാറണം. വൻ തുകകളാണ് കള്ളപ്പണമായി ഒഴുകുന്നത്. വമ്പൻ സ്രാവുകളെ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സമ്പന്നനും ശക്തനും വരുമ്പോൾ നിയമം വഴിമാറും. ചെറിയ ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമം ചലിക്കുന്നു. വമ്പൻമാരുടെ കാര്യത്തിലെ അന്വേഷണം എങ്ങും എത്തുന്നില്ല.



അവർക്കു ശക്തമായ നിയമ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ കഴിയുന്നു. അവിടെ ഭരണകൂടം തിരുത്തൽ ശക്തിയാവണം. അതു നടക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നോട്ടുനിരോധനത്തെപ്പറ്റിയും കള്ളപ്പണം പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സ്വീകരിച്ച മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിശദമായ പഠനം വേണം. അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയങ്ങളുടെ കള്ളികളിൽ നിന്നല്ല വിശകലനാത്മകമായ സമീപനത്തിലൂടെയും അക്കാദമികമായ സംവാദത്തിലൂടെയും മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. പരാജയപ്പെട്ടതെല്ലാം മോശമെന്നും വിജയിച്ചതെല്ലാം നല്ലതെന്നും പറയാനാകില്ല. ഒരു നടപടി പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നവരെ ഭരണാധികാരികൾ ശത്രു പക്ഷത്തു നിർത്തുകയുമരുത്.



