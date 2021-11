തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാത്ത കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കെതിരെ നവംബര്‍ 18ന് 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ 280 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും നടത്തുമെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരന്‍. ഒരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി, കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസിന് മുന്നിലും രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസിനു മുന്നിലുമാണു പ്രതിഷേധിക്കുക.

140 കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫിസുകള്‍ക്ക് മുന്നിലും 140 സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകള്‍ക്ക് മുന്നിലും സമരങ്ങള്‍ അരങ്ങേറും. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാത്തതില്‍ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ്വിമുഖ സമരം നടത്തുന്നത്. പിണറായി വിജയന്റെ കണ്ണുതുറക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരാനാണ് കെപിസിസിയുടെ തീരുമാനമെന്നും സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.

