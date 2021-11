തിരുവനന്തപുരം ∙ സമ്മേളന കാലയളവില്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയാകുമോയെന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, നിങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന താല്‍പര്യത്തിന് നന്ദിയെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍റെ മറുപടി. പാര്‍ട്ടി യുക്തമായ സമയത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് കോടിയേരി നാളെ മടങ്ങിയെത്തും. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ മകന്‍ ബിനീഷ് കോടിയേരിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടിയേരിയുടെ മടങ്ങിവരവ്. ഒരു വര്‍ഷം മുൻപായിരുന്നു കോടിയേരി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരില്‍ അവധിയെടുത്തത്.



English Summary : Kodiyeri Balakrishnan reaction on questions regarding returning to CPM state secretary post