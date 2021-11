6 കൊല്ലം എന്തു ചെയ്തു? ചെന്നൈ കോർപറേഷന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം

ചെന്നൈ ∙ നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ടു തടയാൻ നടപടിയെടുക്കാതിരുന്ന ഗ്രേറ്റർ ചെന്നൈ കോർപറേഷനെ (ജിസിസി) മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു . 2015ലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു.

നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം തടയാൻ മതിയായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കോർപറേഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ സ്വമേധയാ നടപടികളെടുക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ആണ്ടിന്റെ പകുതിയോളം ജനം വെള്ളത്തിനായി കരയുകയും മറ്റൊരു പകുതി വെള്ളത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണിവിടെയെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

വെള്ളപ്പൊക്കം പാഠമാകണം: ഹൈക്കോടതി

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിലവിലുള്ള മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു പാഠമാണെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി. കയ്യേറ്റം നീക്കം ചെയ്യാൻ അരിയല്ലൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തി നൽകിയ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനിടെയാണു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റെ നിരീക്ഷണം.

ജലാശയം കയ്യേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കെതിരെ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ ചെന്നൈയിലും പരിസരത്തും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിലും തുടരുന്ന മഴയും വെള്ളപ്പൊക്കവും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഒരു പാഠമാകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയാൽ, അതു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ത്വരിത നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി തഹസിൽദാർ ഉടൻ തന്നെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Madras High Court warns Chennai Corporation over its failure to prevent flooding during rains