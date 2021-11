മോഡലുകൾ മരിച്ച കേസ്: ഡിജെ പാർട്ടി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല, ഹോട്ടലുകാർ ഒളിപ്പിച്ചു?

കൊച്ചി∙ മുൻ മിസ് കേരള അൻസി കബീർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നു പേർ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന ഡിജെ പാർട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താനായില്ല. പാർട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹോട്ടലുകാർ ഒളിപ്പിച്ചെന്നാണു വിവരം. അപകടത്തിനു പിറ്റേന്നു തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിയതായും സംശയിക്കുന്നു. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ പൊലീസ് വീണ്ടു റെയ്ഡ് നടത്തുന്നു. ഹോട്ടലിൽ ഇന്നലെയും പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങവെ നവംബർ ഒന്നിനു പുലർച്ചെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തില്‍ 2019 ലെ മിസ് കേരള അന്‍സി കബീറും റണ്ണറപ്പ് അഞ്ജന ഷാജനും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന തൃശൂര്‍ വെമ്പല്ലൂര്‍ സ്വദേശി കെ.എ. മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു.

ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ മാള സ്വദേശി അബ്ദുല്‍ റഹ്മാനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ മദ്യപിച്ചാണു വാഹനം ഓടിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. ഇയാൾക്കെതിരെ കൊലപാതകമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കു കേസെടുത്തിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണമാണു ഹോട്ടലിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്.



English Summary : Models accident death case: Police raid again in hotel that conducted DJ party