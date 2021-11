‘യുപിയിൽ കോൺഗ്രസ് വന്നാൽ ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ’

ന്യൂഡൽഹി ∙ ആശാ പ്രവർത്തകരുടെ ജോലിയെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അപമാനിച്ചെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആശാ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർക്ക് പ്രതിമാസം 10,000 രൂപ വീതം പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നും പ്രിയങ്ക പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ കാണാനെത്തിയ ആശാ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഷാജഹാൻപുരിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രിയങ്കയുടെ പ്രഖ്യാപനം.



‘യുപി സർക്കാർ ആശാ സഹോദരിമാർക്ക് നേരെ നടത്തിയ ഓരോ ആക്രമണവും അവർ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. കോവിഡ് കാലത്തും മറ്റു അവസരങ്ങളിലും ആശാ സഹോദരിമാർ ശുഷ്‌കാന്തിയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രതിഫലം അവരുടെ അവകാശമാണ്. അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്നത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണ്’– പ്രിയങ്ക ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

