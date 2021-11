രാജസ്ഥാനിൽ ബസും ടാങ്കറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 11 പേർ വെന്തുമരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

ജയ്പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിലെ ബാർമർ ജില്ലയിൽ ബസും ടാങ്കറും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 11 പേർ വെന്തുമരിച്ചു. 22 യാത്രക്കാരെ ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിൽ ബാർമർ–ജോധ്പുർ ദേശീയപാതയിലാണ് സംഭവം.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ബസ് കത്തിച്ചാമ്പലായി. തീയണച്ച് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വാഹനത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. രാജസ്ഥാനിലെ ബലോത്രയിൽനിന്ന് ജോധ്പുരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിൽ, തെറ്റായ ദിശയിലെത്തിയ ടാങ്കർ വന്ന് ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.



36 യാത്രക്കാർ ബസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. യഥാർഥ കണക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റവർക്ക് എല്ലാ വൈദ്യസഹായവും നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ഉറപ്പു നൽകി. ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു.



English Summary :Rajasthan: 11 burned alive, many injured as bus, truck collide in Barmer district