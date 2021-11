പെൺകുട്ടിയുമായി ഒളിച്ചോടിയതിന് കസ്റ്റഡിയിൽ; യുവാവ് രണ്ടടി പൈപ്പിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു: പൊലീസ്

ലക്നൗ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യുവാവിനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ശുചിമുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അൽതാഫ് എന്ന യുവാവ് ആണ് മരിച്ചത്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ഒളിച്ചോടിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ചോദ്യംചെയ്യാനാണ് തിങ്കളാഴ്ച അൽതാഫിനെ സദർ കോട്‌വാലി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. എന്നാൽ ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്നാണു പൊലീസ് വാദം. എന്നാൽ കൊലപാതകമാണെന്ന് അൽതാഫിന്റെ പിതാവ് ചാന്ദ് മിയാൻ പറഞ്ഞു. ‘തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ മകനെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കിയത്. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂറിനിടെ എത്തിയത് ആവന്റെ മരണവാർത്തയാണ്. അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവില്ല’- ചാന്ദ് മിയാൻ പറഞ്ഞു.

ശുചിമുറിയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അൽതാഫിനെ പിന്നീട് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അൽതാഫ് ധരിച്ച ജാക്കറ്റിലെ കയർ ഉപയോഗിച്ച്, രണ്ടടി മാത്രം ഉയരമുള്ള പൈപ്പിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സംഭവത്തിൽ ഇൻസ്‌പെക്ടർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പൊലീസുകാരെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു. കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനാണ് നടപടി. അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ലെന്ന് എസ്പി രോഹൻ പ്രമോദ് ബോത്രെ പറഞ്ഞു.

