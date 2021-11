കോഴിക്കോട്∙ സിപിഎമ്മിന്റെ മഹിളാ സംഘടനയായ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി.സതീദേവി സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി ചുമതലയേറ്റത് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ്. പിറ്റേദിവസം, ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു മുൻ എംപി സി.എസ്.സുജാതയെ പുതിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

മറുവശത്ത്, കോൺഗ്രസിന്റെ മഹിളാ വിഭാഗമായ മഹിളാ കോൺഗ്രസിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ലതികാ സുഭാഷ് നിയമസഭാ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ പരസ്യപ്രതിഷേധം നടത്തി പാർട്ടി വിട്ടുപോയത് ഈ വർഷം മാർച്ചിലാണ്. എന്നാൽ എട്ടുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതിയ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിക്കാൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട സംഘടനയ്ക്ക് 8 മാസമായി ഒരു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയെപ്പോലും നിയമിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് സെമി കേഡർ ആകുന്നതെന്നു പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നു.

8 മാസമായി മൗനം; പ്രതികരിക്കാൻ ആനിരാജ വേണ്ടി വന്നു!



സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ വർധിക്കുന്നതടക്കം മഹിളാ സംഘടനകൾ പ്രക്ഷോഭത്തിനിറങ്ങേണ്ട ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കഴിഞ്ഞ 8 മാസമായി ഒരു സമരം പോലും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിരുന്നില്ല. എൽഡിഎഫ് ഭരണ കാലത്തു കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കെതിരെ വിമർശനമുന്നയിക്കാൻ ഒടുവിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ സിപിഐ നേതാവ് ആനിരാജ വേണ്ടിവന്നുവെന്നത് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ആത്മരോഷത്തോടെയാണ്.

ആനി രാജ

കേരളത്തിൽ സ്ത്രീസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസിൽനിന്നു ബോധപൂർവ ഇടപെടൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിനായി പൊലീസിൽ ആർഎസ്എസ് ഗാങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു ദേശീയ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സിപിഐ നേതാവുമായ ആനി രാജയുടെ ആരോപണം.

ആറ്റിങ്ങലിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷണം ആരോപിച്ച് അച്ഛനെയും മകളെയും പിങ്ക് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അപമാനിച്ചതും കൊല്ലത്ത് സാമൂഹികവിരുദ്ധരെ ഭയന്ന് അമ്മയ്ക്കും 2 മക്കൾക്കും ട്രെയിനിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നതും കണ്ണൂരിൽ ഭർതൃവീട്ടിൽ യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു പൊലീസിനെതിരെ അവർ ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സിപിഐയുടെ കേരള നേതൃത്വം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയപ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനോ ഇടതുമുന്നണിയിലെ തർക്കം ചർച്ചയാക്കാനോ മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് കഴിയാത്തത് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നേതൃത്വം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്നു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികൾ തന്നെ സ്വയംവിമർശനമായി ഉന്നയിക്കുന്നു.

‘എല്ലാവരും മൗനത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും മിണ്ടണ്ടേ?’

മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് എട്ടു മാസമായി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയില്ല എന്നതു നേതൃത്വം ഗൗരവത്തിലെടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറയുന്നു. ‘കേരളത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെയുള്ള പീഡന പരാതികൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. മുൻപ് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളേക്കാൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ബിന്ദു കൃഷ്ണ

എന്നാൽ ഇടതുഭരണകാലത്ത് അവർ എല്ലാം മൗനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ മഹിളാ സംഘടനകളാണ്. മുൻപ് കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ നിലപാടുകൾ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കാത്തത് സങ്കടകരമാണ്’– ബിന്ദു കൃഷ്ണ പറയുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അട്ടിമറിക്കുന്ന നോമിനേഷൻ

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ 70 ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നോമിനേഷനിലൂടെ എത്തിയത് 75 പേർ. അംഗത്വ വിതരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് എന്താണു വിലയെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുടെ ചോദ്യം. നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളിലേക്കും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോമിനേഷൻ ആരംഭിച്ചതോടെ ഒരു കൂട്ടം സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് പല വട്ടം പരാതി നൽകി.

2020 മാർച്ചിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. പ്രസിഡന്റുൾപ്പെടെ 70 ഭാരവാഹികളെയാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഈ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഈ വർഷമാദ്യം ഒരു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെയും 19 സെക്രട്ടറിമാരെയും കൂടി നാമനിർദേശം. ചെയ്തു. ഒരു മാസത്തിനു ശേഷം 48 എക്സിക്യുട്ടീവ് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു. വിവിധ സെല്ലുകളുടെ ഭാരവാഹികളായി 5 പേരെയും നിയമിച്ചു. എൻഎസ്‌യു ദേശീയ ഭാരവാഹിത്വമൊഴിഞ്ഞ 2 പേരെ നേരത്തേ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായും നിയമിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെ നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളുടെ എണ്ണം 75 ആയി!

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അന്തഃസത്ത കളയുന്നതാണ് ഈ നാമനിർദേശങ്ങളെന്ന് ഭാരവാഹികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിയമസഭാ മണ്ഡലം പുനഃസംഘടനയിലും ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നാമനിർദേശം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഭാരവാഹികൾ പരാതിയുമായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചത്.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ബി.വി.ശ്രീനിവാസ്, യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണ അല്ലാവുരു എന്നിവർക്കാണ് 18 സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ ചേർന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡമാക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും വേണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. കെപിസിസിയിലെ ജംബോ കമ്മിറ്റിയെ വിമർശിക്കുന്ന യുവനേതാക്കൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലെ ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ ഇല്ലാതാക്കണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

‘ഷാഫി ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കുന്നു’

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് സഹഭാരവാഹികൾ തന്നെ പരാതി അയച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം ഭാരവാഹികളുടെ നിയമനം ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വീതംവയ്പാക്കുന്നു എന്നാരോപിച്ചാണു ഷാഫി പറമ്പിലിനും കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഏബ്രഹാം റോയ് മാണിക്കുമെതിരെ ഇരുപതോളം സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കു പരാതി അയച്ചത്. ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാർ നൽകുന്ന പട്ടിക അനുസരിച്ചാണ് ഇരുവരും ചേർന്നു ഭാരവാഹികളെ നിയമിക്കുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

ഷാഫി പറമ്പിൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധി

ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർക്ക് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല നൽകുന്ന പതിവ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ മലയാളിയായ ഏബ്രഹാം റോയ് മാണിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ചുമതല ലഭിച്ചതോടെ അദ്ദേഹം ഗ്രൂപ്പ് നോമിനിയെപ്പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയാണെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് മാനദണ്ഡമാക്കാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത മാതൃക യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം.



പിരിച്ചുവിടാൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ കെഎസ്‌യു കമ്മിറ്റി!

ഇരട്ട കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ കെഎസ്‌യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടണമെന്ന് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.എം.അഭിജിത്ത് തന്നെയാണ്. രണ്ടു വർഷം കാലാവധിയുള്ള കമ്മിറ്റി 4 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി അഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ. 2017 ഏപ്രിലിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വന്നത്. 2019 ഏപ്രിലിൽ രണ്ടു വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും ഒരു വർഷം കൂടി തുടരാൻ ദേശീയ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2020 ഏപ്രിലിൽ കമ്മിറ്റികൾ 3 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ പുനഃസംഘടന നടത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഒരു വർഷം കൂടി തുടരാനായിരുന്നു നിർദേശം. 2021 ഏപ്രിലിൽ 4 വർഷം പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കെ.എം.അഭിജിത്ത് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കത്തയച്ചത്.

കെഎസ്‌യുവിലും ഗ്രൂപ്പ് വീതംവയ്പിന് നീക്കം

കെഎസ്‌യുവിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതു വരെ താൽക്കാലിക സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചർച്ചകൾ മൂന്നു മാസം മുൻപേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കെപിസിസി, ഡിസിസി പുനഃസംഘടനകൾക്കിടയിൽ പെട്ടു ചർച്ചകൾ നിലച്ചു. പുതിയ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലേക്കായി നിലവിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ തയാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ പകുതിയിലേറേ പേർ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു. കെഎസ്‌യു ഭാരവാഹികൾ വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ ഭാരവാഹിത്വം ഒഴിയുന്നതായിരുന്നു കീഴ്‌വഴക്കം.

ചിത്രം: AFP

എന്നാൽ വിദ്യാർഥി സംഘടനയെ നയിക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കാത്തവർതന്നെ വേണമെന്ന് എൻഎസ്‌യു ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് പുതിയ ഭാരവാഹിപ്പട്ടിക തയാറാക്കിയവരുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ കെഎസ്‌യു ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയിൽ വിവാഹിതരായ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കെപിസിസി നേതൃത്വം ശക്തമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിദ്യാർഥി നേതാക്കൾ പാതി പിൻവാങ്ങിയ നിലയിലാണ്. എങ്കിലും ചിലരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവം.

അതേ സമയം ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരവാഹിത്വം വീതംവയ്ക്കുന്നതിന് കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെയും മൗനാനുവാദമുണ്ട്. 21 അംഗ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനാണു തീരുമാനം. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എ ഗ്രൂപ്പിനാണ്. ബാക്കിയുള്ള 20 സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളിൽ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ 10 വീതം പങ്കിടാനാണു ധാരണ. ഇതിനായി ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾ സമർപ്പിച്ച പട്ടികയിലാണ് പത്തോളം വിവാഹിതർ ഉൾപ്പെട്ടത്. വിവാഹിതരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കെപിസിസി നേതൃത്വം എതിർത്തതോടെ, പകരം പുതിയ പേരുകൾ നൽകാൻ കെഎസ്‌യു നേതൃത്വം ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വീതം വയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി എ,ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 11 ജില്ലകളിൽ എ ഗ്രൂപ്പിനും 3 ജില്ലകളിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പിനുമായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം ലഭിച്ചത്. തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്നാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അതിനു തൊട്ടു മുൻപു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടിയ 7 ജില്ലകളിലെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കെ.സുധാകരൻ

എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത സംഘടനകൾ, പേരറിയാത്ത നേതാക്കൾ

കെഎസ്‌യു, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്., മഹിളാ കോൺഗ്രസ്, ഐഎൻടിയുസി, കർഷക കോൺഗ്രസ്, സേവാദൾ എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ഇതു വരെ പ്രവർത്തകർ പേരു പോലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തത് ഉൾപ്പെടെ അറുപതോളം പോഷക സംഘടനകൾ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. ചില സംഘടനകളിൽ പത്തും ഇരുപതും വർഷമായി സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികൾ മാറിയിട്ടു പോലുമില്ല. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നിലേറെ സംഘടനകളുമുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സംഘടനയും സാംസ്കാരിക സംഘടനയുമെല്ലാം പല പേരിൽ പല നേതാക്കൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

പുതിയ ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടന കൂടി രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം കഴിഞ്ഞ മാസം കെ.സുധാകരൻ ഇടപെട്ടു തടഞ്ഞിരുന്നു. സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ജില്ലാ തലം വരെ മതിയെന്നും കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും വർഗ, ബഹുജന സംഘടനകളുടെ സ്വഭാവമുള്ള പ്രധാന പോഷക സംഘടനകളിലെ സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് കനത്ത തോൽവി നേരിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനകളെ ശക്തിപ്പടുത്താൻ കൂടി നേതൃത്വം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പോഷകസംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങളായ പ്രവർത്തകരുടെ ആവശ്യം.

