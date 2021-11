ന്യൂനമർദം വൈകിട്ടോടെ കരയിലേക്ക്; തമിഴ്നാട്ടിൽ റെഡ് അലർട്ട്, അതിജാഗ്രത

ചെന്നൈ ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രളയദുരിതം ഒഴിയും മുൻപേ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട രണ്ടാം ന്യൂനമർദം ഇന്നു കരതൊടുന്നതിന്റെ ഭീതിയിൽ തമിഴ്നാട്. കഴിഞ്ഞ 6 മണിക്കൂറായി നാല് കി.മീ വേഗതയിൽ പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കുപടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച്, ചെന്നൈയിൽനിന്ന് 130 കി.മീ കിഴക്കു-തെക്കുകിഴക്കായും പുതുച്ചേരിയിൽനിന്ന് 150 കി.മീ കിഴക്ക് -വടക്കുകിഴക്കായാണ് ന്യൂനമർദം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വൈകിട്ടോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരത്തിനും ആന്ധ്രയിലെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയ്ക്കും ഇടയിൽ കരയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്.

അതേസമയം, അമേരിക്കൻ നേവൽ ഏജൻസി ജെടിഡബ്ല്യുസി ബംഗാൾ ഉൾകടലിൽ നിലവിലുള്ള തീവ്രന്യുനമർദം ചുഴലിക്കാറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് തീവ്രന്യുനമർദമായി തന്നെ ചെന്നൈയ്ക്ക് സമീപം കരയിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.

ന്യൂനർമർദത്തിന്റെ വരവിനു മുന്നോടിയായി ചെന്നൈയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ കനത്ത മഴ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ അടക്കം 8 വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ചെന്നൈ അടക്കം 10 ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് (അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ്) പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നും സ്‌കൂളുകൾക്കും കോളജുകൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതുച്ചേരിയിലും ശക്തമായ മഴയാണ്.

തമിഴ്നാട്ടിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി 18 യൂണിറ്റ് ദുരന്തനിവാരണ സേന രംഗത്തുണ്ട്. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ അപായ സന്ദേശം നൽകാൻ 434 ‘സൈറൺ ടവറുകൾ’ സ്ഥാപിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോൺ സിഗ്നൽ ഉറപ്പാക്കാൻ വാഹനങ്ങളിൽ 50 ഫോൺ ടവറുകളും തയാറാക്കി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മഴക്കെടുതിയിൽ മരണം 12 ആയി. മുന്നൂറോളം വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷിനാശവും രൂക്ഷമാണ്. തേനി വൈഗ അണക്കെട്ട് തുറന്നു. റെയിൽ, മെട്രോ സേവനങ്ങൾ ഇന്നലെ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പുതുച്ചേരിയിലും കാരയ്ക്കലിലും കനത്ത മഴയുണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary: Depression at Bay of Bengal: Alert at Tamil Nadu