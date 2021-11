‘മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി വനിതാപൊലീസ് പെൺകുട്ടിയെ വലിച്ചിഴച്ചു’; എന്താണ് സത്യം?

കൊച്ചി∙ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പു കേസിനേക്കാൾ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൂടുതൽ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണു പ്രതി മോൻസനെതിരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചുമത്തിയ പോക്സോ കേസ്–പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ച കുറ്റം. ഈ കേസിന്റെ വിചാരണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിക്രമം എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിലാണ് നീതിനിർവഹണത്തിൽ കേട്ടു കേൾവി പോലുമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചത്. ഒക്ടോബർ 27നായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ ആ സംഭവം.

അന്നവിടെ സംഭവിച്ചത്...

പോക്സോ കേസിലെ മുഖ്യസാക്ഷിയായ അതിജീവിതയോടു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി നിയമപ്രകാരമുള്ള വിവരശേഖരണം നടത്തുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം അസി.പ്രഫസർ ഡോ. വി.പ്രിയ. പെൺകുട്ടിയിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വൈദ്യപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കും. മുഖ്യസാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി വളരെ സഹകരണ മനോഭാവത്തോടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൃത്യമായും വ്യക്തമായും മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു.

അതിനിടെയാണ് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ആ മുറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ 2 വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിക്രമങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതും പെൺകുട്ടിയെ ബലമായി പുറത്തേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയതും. ഈ മൊഴി നൽകിയതും ഡോക്ടർ പ്രിയയാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജ് സൂപ്രണ്ടിനും പിന്നീടു കളമശേരി പൊലീസിനും പരാതി എഴുതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

ഇന്ത്യൻ തെളിവു നിയമപ്രകാരം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകുന്നതിനേക്കാൾ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കോടതികളും മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുന്ന മൊഴികളാണു അതിജീവിതമാരും സാക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ നൽകുന്ന മൊഴി.

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളജ്

കുറ്റകൃത്യത്തിന് ഇരയായി മരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാൾ ഡോക്ടർക്കു നൽകുന്ന മൊഴികൾക്കു തെളിവു നിയമത്തിൽ മരണമൊഴിയുടെ അതേ വിലയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഉന്നത നിലവാരവും സത്യസന്ധതയും കണക്കിലെടുത്താണ് രാജ്യത്തെ കോടതികൾ ഇത്തരം മൊഴികൾക്കു വിധിന്യായത്തിൽ വലിയ വില കൽപിക്കുന്നത്.

കേരളാ പൊലീസിലെ ഒരുദ്യോഗസ്ഥയ്ക്കും അറിയാത്ത കാര്യമല്ലിത്. എന്നിട്ടും വനിതാ ഡോക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വിവരശേഖരണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ 2 വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്തുകൊണ്ടു തയാറായി? ഒരുപക്ഷേ ഈ കേസിന്റെ വിചാരണഘട്ടത്തിൽ മാത്രം പുറത്തുവരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണത്. ഡോക്ടർമാർ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന 2 വനിതാ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അടുത്തറിയാവുന്നവർ പറയുന്നത് ഇതാണ്: ‘ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കർശന നിർദേശം ലഭിക്കാതെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇത്തരം അതിസാഹസം കാണിക്കില്ല. അതും ഇത്രയും ജനശ്രദ്ധ ലഭിച്ച ഒരു കേസിൽ...’

ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകരായ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടനയുടെ പ്രതികരണം വള്ളിപുള്ളി വെട്ടാതെ അതേപടി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അതു വായിച്ചിട്ടാവാം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തുടർ ചർച്ച.

മോൻസൻ മാവുങ്കൽ

‘കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ, എറണാകുളം യൂണിറ്റ്.

പത്ര പ്രസ്താവന, 02.11.2021, 10 AM.

എറണാകുളം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ മെഡിക്കോ-ലീഗൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി പൊലീസ് കൊണ്ടുവന്ന യുവതിയെ മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടുവെന്നും ഡോക്ടർമാർ അയാളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നുമുള്ള തരത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തയും ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തുവെന്നുള്ള വാർത്തയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മേൽപറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 27ന് ഉച്ചസമയത്താണു പോക്‌സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, അതിജീവിതയായ യുവതിയെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ആലുവ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽനിന്നു റഫർ ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് എറണാകുളം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഒപി വിഭാഗത്തിലെ രേഖകൾ പ്രകാരം ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 മണിയോടെയാണു പൊലീസ് ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം അന്നു ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അസി.പ്രഫസർ ഈ യുവതിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കാലതാമസമില്ലാതെ എടുത്തിരുന്നു. ഇത്തരം ലൈംഗിക-അതിക്രമ കേസുകളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി അതിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതു പോക്‌സോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമുണ്ട്.

പല പ്രമാദമായ കേസുകളിലും ഇത്തരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിചാരണവേളയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ പങ്കുവഹിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ പീഡനത്തിനിരയായ വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും അന്യവ്യക്തികളിൽനിന്ന് അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടും നടത്തണമെന്നാണു നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. അക്കാരണങ്ങളാൽത്തന്നെ ഇത്തരം മെഡിക്കോ-ലീഗൽ പരിശോധനകൾ ഒരു സാക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതിനായി പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച അടച്ചിട്ട മുറികളിലാണു നടത്തിവരുന്നത്.

മോൻസൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ.

ഉച്ചയ്ക്കു 2 മണിയോടെ തുടങ്ങിയ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായുള്ളതും മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ളതുമായ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനിടയിൽ ഏകദേശം മൂന്നു മണിയോടടുപ്പിച്ച് പൊലീസ് ഈ യുവതിയെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിർബന്ധമായി ആശുപത്രിയിൽനിന്നു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പരിശോധന നടത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി ഡ്യൂട്ടി ഡോക്ടർ അന്നുതന്നെ മെഡിക്കൽ കോളജ് അധികൃതർക്ക് രേഖാമൂലം പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രേഖകളും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താവുന്നതാണ്.

മേൽപറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ നിയമപരമായ കൃത്യനിർവഹണം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ തീരുമാനം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽ ഇത്തരത്തിൽ അനാവശ്യമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കെട്ടിച്ചമച്ച കേസുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കോളജിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ചകളൊന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നത് അപലപനീയമാണ്. മെഡിക്കൽ കോളജിനും ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെയുമുള്ള ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽനിന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും സംഘടന ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കേരള ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എറണാകുളം യൂണിറ്റിന് വേണ്ടി,

∙ ഡോ: എ.കെ. ഉന്മേഷ്, പ്രസിഡന്റ്

∙ ഡോ: എ.എ. ഫൈസൽ അലി, സെക്രട്ടറി (കെജിഎംസിടിഎ എറണാകുളം യൂണിറ്റ്)

എന്നാൽ സംഭവത്തെകുറിച്ചു പൊലീസ് അനൗദ്യോഗികമായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ:

പോക്സോ കേസുകളിലെ അതിജീവിതയായ മുഖ്യസാക്ഷിയോ അവരുടെ അടുത്തബന്ധുക്കളോ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തുന്ന ഡോക്ടറെ കുറിച്ചോ ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പരാതി പറഞ്ഞാൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതു പൊലീസിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരാതിയിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നു വ്യക്തമായാൽ മാത്രമാണു ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഡോക്ടർമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും സ്വാഭാവിക നിയമനടപടിയാണ്.

മോൻസൻ മാവുങ്കൽ

മോൻസന്റെ അടുത്ത ബന്ധു ദീർഘകാലമായി ഇതേ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥിയാണെന്നും മെഡിക്കൽ കോളജിലെ അധ്യാപകർക്ക് ഇയാളുമായി അടുപ്പമുണ്ടെന്നുമാണു പോക്സോ കേസിലെ മുഖ്യസാക്ഷിയുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ആരോപണം. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും സംശയനിവാരണത്തിനുമാണു പൊലീസ് ശ്രമിച്ചത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണു നടന്നിട്ടുള്ളത്.

എന്താണു യാഥാർഥ്യം?

എന്താണു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിക്കുള്ളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്നു കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. വിചാരണ വേളയിൽ ഇതു സംശയരഹിതമായി പുറത്തുവരും. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന 2 സംശയങ്ങളുണ്ട്.

1) പോക്സോ കേസിൽ മോൻസനെതിരെ മൊഴി നൽകിയ കൂട്ടത്തിൽ അതിജീവിത പൊലീസിന് അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ മറ്റാരുടെയോ പേര് ഡോക്ടർമാരോടു പരാമർശിച്ചു. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി മോൻസനുള്ള അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയം ബലപ്പെടാൻ കാരണം.

2) പോക്സോ കേസിൽ പൊലീസിനു തിരിച്ചടിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തൽ അതിജീവിത ഡോക്ടർമാരോടു നടത്തി. മൊഴിയെടുപ്പിനിടയിൽ അതിജീവിതയുടെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത ബന്ധുവായ സ്ത്രീ പുറത്തിറങ്ങി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഫോൺ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് എല്ലാം സംഭവിച്ചതെന്ന വസ്തുതയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംശയം ബലപ്പെടാൻ കാരണം

സംശയങ്ങളും അനുമാനങ്ങളുമല്ല കോടതിക്കു മുന്നിലെത്തേണ്ടത്. വസ്തുതകളും തെളിവുകളുമാണ്. പോക്സോ പോലുള്ള ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അതിജീവിതയെ നേരത്തേ മോൻസന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തിരുന്നു. മോൻസന്റെ കലൂരിലുള്ള വീട്ടിലെ തിരുമ്മൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒളിക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന വിവരവും പെൺകുട്ടിയാണു പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞത്. പോക്സോ കേസിൽ നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിലാണ് മോൻസൻ. നവംബർ 11 വരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരിക്കുന്നത്.

