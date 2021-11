ഇത് യോഗി സർക്കാരിന്റെ പകപോക്കൽ; കോടതിയെ സമീപിക്കും: കഫീല്‍ ഖാന്‍

ന്യൂഡൽഹി ∙ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് ഗോരഖ്പുരിലെ ബിആർഡി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധനായിരുന്ന ഡോ. കഫീല്‍ ഖാന്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി പകപോക്കലാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുക തന്റെ കടമയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നടപടികള്‍ക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതിക്കു മുൻപിൽനിന്ന് ചിത്രീകരിച്ച വിഡിയോയിൽ കഫീല്‍ ഖാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ഓക്സിജൻ വിതരണം മുടങ്ങിയതിനു സർക്കാരാണ് ഉത്തരവാദി. വിതരണക്കാർക്ക് പണം നൽകാതിരുന്നതിനാലാണ് ഓക്സിജൻ മുടങ്ങിയത്. 68 ലക്ഷമായിരുന്നു കുടിശ്ശികയായി നൽകാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഗോരഖ്പുരിൽ മരിച്ച 63 കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നീതിക്കു വേണ്ടി അലയുകയാണ്.

സംഭവത്തിൽ എട്ട് ഡോക്ടർമാരെയും ജീവനക്കാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടുവെങ്കിലും ഏഴു പേരെ തിരിച്ചെടുത്തു. മെഡിക്കൽ അശ്രദ്ധ, അഴിമതി തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങളിൽ കോടതി ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയിട്ടും സർക്കാർ തന്നെ പുറത്താക്കി. ഇത് നീതിയോ അനീതിയോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ– കഫീൽ ഖാൻ വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

നടപടി ദുരുദ്ദേശ്യപരമെന്നും വിദ്വേഷ അജൻഡ വച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉപദ്രവിക്കുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് കഫീല്‍ ഖാനൊപ്പം നില്‍ക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Government Sacked Me, Will Go To Court," Says UP Doctor Kafeel Khan