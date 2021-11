അൽഗോരിതം ചതിച്ചാശാനേ..; ജോലി പോയത് 2000 പേർക്ക്; കമ്പനി നഷ്ടം 4000 കോടി രൂപ!

മനുഷ്യന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളെയും ശീലങ്ങളെയും അരച്ചു കലക്കി കുടിച്ച് വിശകലനം ചെയ്യാൻ തക്ക കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുള്ള കംപ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങളാണിന്ന് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കംപ്യൂട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അൽഗോരിതം നിങ്ങളെ പഠിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഒരു കാറോ ബൈക്കോ വാങ്ങാൻ സേർച്ച് ചെയ്താലുടൻ അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ വന്നു മറിയുന്നതിന്റേയും ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുഭവമോ ആഗ്രഹമോ എഴുതിയാലുടൻ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വരുന്നതിന്റെയും രഹസ്യം ഇതാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ഒരു അൽഗോരിതം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ‘അൽഗോരിതം ചതിച്ചാശാനേ...’. നഷ്ടമായത് സുമാർ 4000 കോടി രൂപ. അതൊരു കൗതുക കഥയാണ്.

വല്ലാത്തൊരു യോഗം ‘സില്ലോ’യുടെ!

സില്ലോ എന്നു പേരുള്ള കമ്പനിയുടെ ജോലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിങ്ങാണ്. വീടുകളുടെയും ഫ്ലാറ്റുകളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റും ലിസ്റ്റ്. പടങ്ങളും വിലയും വിലാസവുമെല്ലാം ആ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടും. അതിൽ കയറി സേർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനുള്ളിൽ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് വാങ്ങാവുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. സില്ലോ കമ്പനിയെ ഓഹരി വിപണിയിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

സില്ലോയുടെ സേവനങ്ങളും സില്ലോയ്ക്കു കീഴിലെ ബ്രാൻഡുകളും.

മഹാമാരിക്കാലത്ത് സകലരും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അമേരിക്കയിൽ വെറുതെ ഇരുന്നവർ ഓഹരി വിപണിയിൽ മുതലിറക്കി, അതിനൊപ്പം സില്ലോ പോലുള്ള കമ്പനി സൈറ്റുകളിൽ സേർച്ച് ചെയ്ത് ചെലവു കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വീടുകളും മറ്റും വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. പാർപ്പിടങ്ങളുടെ വിൽപനയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായി. സില്ലോ വഴി ഇടപാടുകൾ അനേകം നടന്നതിനാൽ അവരുടെ വരുമാനവും കൂടി ഓഹരി വില മൂന്നിരട്ടിയാവുകയും ചെയ്തു.

പണം പെരുകിയപ്പോൾ സില്ലോ എക്സിക്യുട്ടിവുകൾ ലിസ്റ്റിങ് മാത്രം ചെയ്യാതെ ഉപയോക്താക്കളെക്കൊണ്ട് പാർപ്പിടങ്ങൾക്കു വിലയിടീക്കാനും തുടങ്ങി. സെസ്റ്റിമേറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിനു പേര്. മെഷീൻ ലേണിങ്ങിന്റെ സഹായവും ഇതിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. യുഎസിലെ 10 കോടി വീടുകളെ ഇങ്ങനെ മൂല്യ നിർണയം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ റജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയ പാർപ്പിടത്തിന്റെ വില, ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം എന്നിങ്ങനെ പലവിധ ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്താണു വില നിർണയിക്കുന്നത്. പാർപ്പിടത്തിന്റെ പടവും കാണും. അങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിനു വീടുകളുടെ ഡേറ്റ കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ അതുവച്ചു കാശുണ്ടാക്കാൻ സില്ലോ മേലാക്കൻമാർക്ക് ഐഡിയ വന്നു.

യുഎസിലെ മയാമിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: JOE RAEDLE/ Getty Images via AFP

ഒന്നും ‘മനസ്സിലാവാതെ’ അൽഗോരിതം

സില്ലോയ്ക്കു ലഭിച്ച ഡേറ്റ വിശകലനം ചെയ്യാൻ അൽഗോരിതം ഏർപ്പെടുത്തി. ഏതൊക്കെ വീടുകൾക്കാണ് വിപണി വിലയേക്കാൾ കുറച്ചു മൂല്യനിർണം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കംപ്യൂട്ടർ പറയും. അവയെ സില്ലോ കമ്പനി വാങ്ങും. എന്നിട്ട് കൂടിയ വിലയ്ക്ക് മറിച്ചു വിൽക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. ചുളുവിലയ്ക്കു വാങ്ങി കൂടിയ വിലയ്ക്കു വിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അതേ കലാപരിപാടി തന്നെ.

ഇക്കൊല്ലം ജൂലൈയ്ക്കും സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയിൽ കമ്പനി പതിനായിരത്തോളം വീടുകൾ ചുളു വിലയ്ക്കു വാങ്ങി. 8172 വീടുകൾ വാങ്ങാൻ കരാറായി. പക്ഷേ വിൽക്കാൻ പറ്റിയത് 3000 എണ്ണം മാത്രം. ബാക്കി വിൽക്കാതെ കയ്യിലായിപ്പോയി. എവിടെയാണു പിഴച്ചത്? പാർപ്പിട വിലകൾ കുതിച്ചപ്പോൾ എത്ര വരെ പോകുമെന്ന് അൽഗോരിതത്തിനു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ ചുളുവിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന വീടുകൾ ആദ്യം കുറച്ചേ വാങ്ങാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. കാര്യം മനസ്സിലായപ്പോൾ അൽഗോരിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന വില കൂട്ടി. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിനു വീടുകൾ വാങ്ങി. പെട്ടെന്നാണു പാർപ്പിട വിലകൾ ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയത്. വാങ്ങിയ ചുളു വിലയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഗതിയായി.

അതായത് വില കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ അൽഗോരിതം അതു കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വിലകൾ ഇടിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതും മനസ്സിലാക്കിയില്ല. അത് വാങ്ങൂ, ഇത് വാങ്ങൂ എന്നു കംപ്യൂട്ടർ പറയുന്നതു കേട്ടു വാങ്ങി. വിറ്റപ്പോൾ നഷ്ടമായി– 56.9 കോടി ഡോളറാണ് (4000 കോടിയിലേറെ രൂപ) നഷ്ടം!! 2000 കോടി ഡോളർ അഥവാ ഒന്നരലക്ഷം കോടി രൂപ വരുമാനം കിട്ടുമെന്നു മനപ്പായസം കുടിച്ച സ്ഥാനത്ത് 4000 കോടിയോളം നഷ്ടം. ആകെ ജീവനക്കാരുടെ 25%, അതായത് 2000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടേണ്ടി വന്നു. ഓഹരി വിലയിടിഞ്ഞ് കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യത്തിന്റെ 40% ആവിയായി. അതോടെ അൽഗോരിതത്തിനെ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ തള്ളി.

Show more

ഇവിടെ എന്താണു പിഴച്ചത്? മനുഷ്യന്റെ വികാരവിചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വന്തം പാർപ്പിടം വാങ്ങലും അതിന്റെ വിലയും മറ്റും. ഒരാൾ പാർപ്പിടം കുടുംബ സമേതം ആവശ്യമായി കണ്ടു വാങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതു നിക്ഷേപമായി കാണുന്നു. നിക്ഷേപം ലാക്കാക്കിയവർ വിപണിയിലെ വിലയിടിയൽ സൂചന കാണുമ്പോൾതന്നെ വിറ്റു മാറുന്നു. അങ്ങനെ നൂറു കണക്കിനു ഘടകങ്ങൾ. കംപ്യൂട്ടറിനൊന്നും ഇതിന്റെ നൂലാമാലകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അൽഗോരിതങ്ങളെ അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം പാഠമായിരിക്കുകയാണ് സില്ലോയുടെ ഈ വീഴ്ച.

English Summary: How Real Estate Company Zillow's Algorithm Gone Wrong and Made a Huge Loss?