ആറു വർഷമായി കൂട്ടിയിട്ടില്ല; ഉമ്മൻചാണ്ടി 13 തവണ നികുതി കൂട്ടി: കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആറു വർഷമായി സംസ്ഥാനം ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരുതവണ കുറച്ചെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ തയാറാകാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കെ.ബാബുവിന്റെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു. സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചശേഷം പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സൈക്കിളിലാണു പുറത്തേക്കു പോയത്.

ലീറ്ററിനു 30 രൂപ നികുതി ഈടാക്കിയശേഷം 10 രൂപ കുറച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപി സമരം നടത്തുകയാണെന്നും ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് വീഴരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ധന, മദ്യ നികുതിയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം. അതിലും കേന്ദ്രം കൈ കടത്തുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനകാര്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇതിലൂടെ നഷ്ടമാകുന്നത്. പാചകവാതകത്തിന്റെ വില 980 രൂപയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുന്നത് 25 രൂപ മാത്രമാണ്. മണ്ണെണ്ണയുടെ ജിഎസ്ടി 8 ശതമാനം മാത്രമായിട്ടും അതിലും വില വർധിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രം വർധിപ്പിച്ച വില കുറയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നതിനു പകരം സംസ്ഥാനം കുറയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നത് ബിജെപിയെ സഹായിക്കലാണ്.

കേന്ദ്രം അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് വില ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നത്. നികുതി കൂട്ടിയവരാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ 13 തവണ നികുതി കൂട്ടിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി കുറച്ചിട്ടും കേരളം കുറയ്ക്കാത്തത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കെ.ബാബു പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിദിന നികുതി നഷ്ടം 1.10 കോടിയാണ്. ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജനത്തിന്റെ നടു ഒടിക്കുകയാണെന്നും ബാബു പറഞ്ഞു.

ഒരു ലീറ്റർ ഇന്ധനത്തിനു യുഡിഎഫ് കാലത്തെ നികുതിയും ഇപ്പോഴത്തെ നികുതിയും എത്രയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ധനത്തിന്റെ ആകെ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നികുതിയാണ് കേരളത്തിനു ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേന്ദ്രം കുറച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി കേരളത്തിലും വില കുറയും. അതിനെ കേരളം വിലകുറച്ചതായി ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതില്ല. കേന്ദ്രം ഇന്ധനവില ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നും കേരളം അതിനനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായി നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്നുമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 493 കോടിയാണ് ഇന്ധന നികുതിയായി ലഭിച്ചത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 2,190 കോടി ലഭിച്ചു. ഇന്ധന നികുതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധികവരുമാനം ജനങ്ങൾക്കു സബ്സിഡിയായി നൽകണമെന്നും വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.



