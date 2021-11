ആറു വർഷമായി കൂട്ടിയിട്ടില്ല; ഉമ്മൻചാണ്ടി 13 തവണ നികുതി കൂട്ടി: കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആറു വർഷമായി സംസ്ഥാനം ഇന്ധന നികുതി കൂട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരുതവണ കുറച്ചെന്നും ധനമന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ. ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാൻ തയാറാകാത്ത സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കെ.ബാബുവിന്റെ അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടിസിനു മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കേന്ദ്രം അധിക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് വില ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്. നികുതി കൂട്ടിയവരാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോൾ 13 തവണ നികുതി കൂട്ടിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നികുതി കുറച്ചിട്ടും കേരളം കുറയ്ക്കാത്തത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് കെ.ബാബു പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala will not cut VAT on fuel prices: KN Balagopal