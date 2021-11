‘ജിന്നയുടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ അടിമകൾ, ആ വധശിക്ഷ അഭിമാനം’; ആദരമായി പത്മശ്രീ

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ഇക്കുറി ഇന്ത്യ പത്മശ്രീ നല്‍കിയ ആദരിച്ചവരുടെ പട്ടികയില്‍ പാക്ക് മുന്‍ സൈനികനും ഉള്‍പ്പെട്ടതിനു പിന്നില്‍ ബംഗ്ലദേശിന്റെ വിമോചനത്തോളം പഴക്കമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന് 1971ലെ യുദ്ധത്തില്‍ ബംഗ്ലദേശിന്റെ മോചനത്തിനായി സഹായിച്ച മുന്‍ പാക്ക് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ലഫ്. കേണല്‍ ഖ്വാസി സജാദ് അലി സാഹിറിനെയാണ് ഉന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയായ പത്മശ്രീ നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതിയില്‍നിന്ന് അദ്ദേഹം പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. കഴിഞ്ഞ 50 വര്‍ഷമായി പാക്കിസ്ഥാനില്‍ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വധശിക്ഷ നിലവിലുണ്ട്.



1971ല്‍ പാക്കിസ്ഥാനെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിനും ബംഗ്ലദേശിന്റെ വിമോചനത്തിനും ഏറെ നിര്‍ണായകമായ പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണു സാഹിര്‍. 20ാം വയസ്സില്‍ പാക്ക് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായി സിയാല്‍കോട്ടില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴാണ് സാഹിര്‍ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കുന്നത്. പാക്ക് സൈനികവിന്യാസത്തിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ രഹസ്യരേഖകളും ഭൂപടങ്ങളും ബൂട്ടിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.

പാക്ക് ചാരനെന്ന് സംശയിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം പിടികൂടി. പത്താന്‍കോട്ട് സൈനിക ക്യാംപില്‍ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇവിടെവച്ചാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പക്കലുള്ള രഹസ്യരേഖകള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിനു കൈമാറുന്നത്. ഇതോടെ സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഡല്‍ഹിയിലേക്കു മാറ്റി. മാസങ്ങളോളം ഡല്‍ഹിയിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ സാഹിറിനെ പിന്നീട് ബംഗ്ലദേശിലേക്കയച്ചു.

അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടിയിരുന്ന മുക്തിവാഹിനി അംഗങ്ങളെ ഗറില്ല യുദ്ധമുറ പരിശീലിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദൗത്യം. യുദ്ധത്തില്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ബംഗ്ലദേശ് സ്വതന്ത്രമായി. ബംഗ്ലദേശ് സൈന്യം അദ്ദേഹത്തെ ഉയര്‍ന്ന ബഹുമതി നല്‍കി ആദരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഉന്നത സിവിലിയന്‍ ബഹുമതിയും നല്‍കി. യുദ്ധവിജയത്തിന്റെ 50–ാം വാര്‍ഷികം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലദേശും ആഘോഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സാഹിറിനെ ഇന്ത്യ പത്മശ്രീ നല്‍കി ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എഴുപതുകളില്‍ കിഴക്കന്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലെ തന്റെ ജനങ്ങള്‍ക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന കടുത്ത പീഡനങ്ങളാണ് രാജ്യം വിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്കു കടക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ലഫ്. കേണല്‍ സാഹിര്‍ പറഞ്ഞു. ‘ജിന്നയുടെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരായാണ് ഞങ്ങളെ കരുതിയിരുന്നത്. യാതൊരു അവകാശങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വാഗ്ദാനം ചെയ്തതു പോലെ ജനാധിപത്യം അനുവദിച്ചില്ല. പട്ടാളനിയമങ്ങളാണു നടപ്പാക്കിയത്. തുല്യ അവകാശമുണ്ടാകുമെന്ന ജിന്നയുടെ ഉറപ്പ് വെറുംവാക്കായിരുന്നു. പാക്കിസ്ഥാന്റെ അടിമകളായാണ് ഞങ്ങളെ പരിഗണിച്ചത്.

ഞാന്‍ സിയാല്‍കോട്ടില്‍ പാരാ ബ്രിഗേഡിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ. തുടര്‍ന്നാണ് ഷാക്കരാഗ് വഴി ജമ്മുവിലേക്കു കടന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വെടിവയ്പുണ്ടായി. ബിഎസ്എഫ് തിരിച്ചടിച്ചു. ഇരുഭാഗത്തും വെടിവയ്പ് തുടരുമ്പോള്‍ വലിയൊരു കിടങ്ങില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഒരുവിധത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭാഗത്തെത്തി. പിടിയിലായെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നല്ല ഭക്ഷണവും മറ്റും നല്‍കിയ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചു’- ലഫ്. കേണല്‍ സാഹിര്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനില്‍ തനിക്കെതിരെ 50 വര്‍ഷമായി വധശിക്ഷ നിലനില്‍ക്കുന്നുവെന്നത് വലിയ അംഗീകാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

