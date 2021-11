ചെന്നൈ∙ ഞായറാഴ്ച നഗരത്തില്‍ പെയ്തിറങ്ങിയ 21 സെ.മീ പെരുമഴ മുക്കിയ വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയവര്‍ സകലതും നശിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ്. പെരിയാര്‍ നഗറിലെ തന്റെ വീട്ടില്‍ എത്തിയ ഗോഡ്‌വിന്‍ എബനെസര്‍ എന്നയാള്‍ വാതില്‍ തുറന്നതോടെ തലയില്‍ കൈവച്ചു നിന്നുപോയി. വീട്ടുപകരണങ്ങളും വീടിന്റെ തറയില്‍ പതിച്ചിരുന്ന ടൈലുകളും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാം നശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരായുഷ്‌കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം വെള്ളത്തിലായി. ഇനിയെന്ത് എന്ന ചോദ്യമാണ് എല്ലാവര്‍ക്കുമുള്ളത്.



നഗരത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് സ്ഥിരമാണെങ്കിലും 2015ന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഗോഡ്‌വിന് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം വീട്ടില്‍നിന്ന് മാറേണ്ടിവന്നത്. മാറിമാറി വരുന്ന സര്‍ക്കാരുകളൊന്നും തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗോഡ്‌വിന്‍ പരാതിപ്പെടുന്നു. നികുതി നല്‍കുന്ന പൗരന്മാരാണു ഞങ്ങളും. പുതിയ സര്‍ക്കാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ഗോഡ്‌വിന്‍ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ കൊളത്തൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലാണ് പെരിയാര്‍ നഗര്‍.

നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും മുട്ടൊപ്പം വെള്ളത്തിലാണ്. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന തടാകങ്ങള്‍ക്കു പരിസരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ദുരിതം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ റോഡുകളും തെരുവുകളും വെള്ളത്തിലാകും. പെട്ടെന്ന് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയാണ് ദുരിതം ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം കാണാന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ പദ്മ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. പലയിടത്തും വന്‍കിട കെട്ടിടങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഓടകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും പദ്മ പ്രസാദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2015ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാനായി 5,000 കോടി രൂപ മുടക്കി പദ്ധതി തയാറാക്കിയിരുന്നു. ആറു വര്‍ഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന എഐഎഡിഎംകെ സര്‍ക്കാരിനെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്‍ പഴിക്കുന്നത്. ടി നഗറിലെ നാശങ്ങള്‍ക്കു കാരണം മുന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തെ അഴിമതിയും തട്ടിപ്പുകളുമാണെന്ന് സ്റ്റാലിന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനുള്ളില്‍ 60 ശതമാനം ജോലി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മഴ സീസണിന് ശേഷം ചെന്നൈയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സാധാരണ മഴയില്‍ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് നിലവില്‍ ഓടകള്‍ രൂപകല്‍പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും അതിശക്തമായ മഴ മുന്നില്‍ കണ്ട് പുതിയ ഡിസൈന്‍ ആവശ്യമാണെന്നും ചെന്നൈ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പറഞ്ഞു. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ ന്യൂനമര്‍ദം രൂപപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തില്‍ ചെന്നൈയില്‍ വരും ദിവസങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം. നഗരത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ റെഡ് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനമര്‍ദം ഇന്ന് ചെന്നൈ തീരം തൊടുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. നാളെ വടക്കന്‍ തീരത്തെത്തി വൈകിട്ടോടെ കാരയ്ക്കല്‍, ശ്രീഹരിക്കോട്ട പിന്നിടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

English Summary: "But We're Tax-Paying Citizens": Anger, Desperation In Flooded Chennai