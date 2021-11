യുട്യൂബ് വിഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാട്ടിൽ‍ മരം വെട്ടി; ‌വാഴച്ചാലിലും ‘വീണ്’ വനംവകുപ്പ്

വനം വകുപ്പിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനൽ കെണിയായത് അവരുടെതന്നെ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർക്ക്. യുട്യൂബ് ചാനലിനു വേണ്ടി, വനം മേധാവിയുടെ അനുമതിയോടെ വിഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിനു പുറപ്പെട്ടതാണ് ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ. എന്നാൽ സഹ ബാച്ചുകാരിയായ ഡിഎഫ്ഒയുടെ അനുമതി തേടാതെ വന ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചതായി കാണിച്ച് അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എല്ലാ വിവാദങ്ങൾക്കും കാരണമായത് വനം വകുപ്പിന്റെ യുട്യൂബ് ചാനലും. അതിലേക്കു വേണ്ടി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ‘കനോപ്പി ബ്രിഡ്ജി’ന്റെ വിഡിയോയും!

2021 നവംബർ ഒന്നിനാണ് അഡിഷനൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ (ഭരണം) പി.പുഗഴേന്തിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ നാല് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ യുട്യൂബ് ചാനലിനു വേണ്ടി വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. 85 വിഡിയോകൾ ഇതേവരെ ചാനലിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അതിന് ഒട്ടേറെ കാഴ്ചക്കാർ ഉണ്ടെന്നും പുഗഴേന്തി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിഡിയോയുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലം പലപ്പോഴും യഥാസമയം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ പോരായ്മ വിശദീകരിച്ച് ഭരണവിഭാഗം മേധാവി നേരത്തേ കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. വിഡിയോ തയാറാക്കാൻ ചുമതലപ്പെട്ടവർ സമയക്രമം പാലിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിര്‍ദേശം.

മൂന്ന് വിഡിയോകൾ നേരത്തേ തയാറാക്കി നൽകിയിരുന്ന പെരുമ്പാവൂർ ടിംബർ വിഭാഗം ഡിഎഫ്ഒ ജി.പ്രസാദിന് രണ്ട് വിഡിയോകൾ കൂടി നൽകേണ്ട ചുമതലയാണ് ഈ യോഗത്തിൽ ഏൽപിച്ചത്. മുട്ടിൽപ്പഴത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോയും കനോപ്പി ബ്രിഡ്ജിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിഡിയോയും. അജിത് കെ. രാമൻ (കുങ്കിയാന, കണ്ടൽകാടുകൾ), എസ്്.ആർ.രാധാകൃഷ്ണൻ (മാറുന്ന ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്), പി.എം.പ്രഭു (വനം രക്തസാക്ഷികൾ, നക്ഷത്ര ആമ, ചോല പുൽമേടുകൾ) എന്നിവരെയാണ് മറ്റു ചുമതലകൾ ഏൽപിച്ചത്.

എന്താണ് കനോപ്പി ബ്രിഡ്ജ്?

ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് വന പരിപാലനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മാർഗമാണ് കനോപ്പി ബ്രിഡ്ജ്. മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുന്നതു മൂലം വൃക്ഷ വാസികളായ മൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക സഞ്ചാര പാത നഷ്ടപ്പെടുന്നതും മരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റോഡിലൂടെ കുറുകെ കടക്കേണ്ടി വരുന്നതു മൂലം വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ച് അവ ചാവുന്നതുമാണ് ചർച്ച െചയ്യുന്ന വിഷയം. ഇതിനു പരിഹാരമാണ് കനോപ്പി ബ്രിഡ്ജുകൾ. ഉയരം കൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആകാശ പാത തന്നെയാണ് ഇത്.

തമിഴ്‌നാട് പുതുത്തോട്ടത്തിലെ കനോപ്പി ബ്രി‍ഡ്ജ്. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Ganesh Raghunathan, NCF

മലയണ്ണാൻ, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, കുട്ടിത്തേവാങ്ക്, വിവിധയിനം പാമ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുക. വൃക്ഷ നശീകരണം മൂലം ഇത്തരം ജീവികൾ റോഡിലിറങ്ങിയുള്ള അപകടം കൂടുന്നതായിട്ടാണു വിദഗ്ധ പഠനവും. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാണ് വനം വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കനോപ്പി ബ്രി‍ഡ്ജിന്റെ ആവശ്യകതയും മറ്റും ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറെതന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. മുകളിൽ നിന്നുള്ള തീരുമാനവും നിർദേശവും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

അനുമതിയില്ലാതെ ഷൂട്ടിങ്

വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെ അതിരപ്പിള്ളി റേഞ്ചിലെ 1960 തേക്കു തോട്ടത്തിൽ (വാടാമുറി) രണ്ട് മരങ്ങൾ അനധികൃതമായി മുറിച്ച്, വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു എന്നാണ് പരാതി. തൃശൂർ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർ കെ.ആർ.അനൂപ് ഈ പരാതി ശരിവച്ചു കൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേറ്റർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്റെ ദൈനംദിന ജോലികളിൽനിന്നു മാറി വാഴച്ചാലിൽ മരം മുറി നടക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വനം മേധാവിയിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നോ അനുമതി വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നവംബർ ഒന്നിനു ചേർന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിറ്റ്സിൽ ഈ നാല് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചിത്രീകരണത്തിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 15നു മുൻപ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കി വിഡിയോ വനം വകുപ്പിനു നൽകണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്. ഈ നിർദേശം അനുസരിച്ചതാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് ഒരു വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നു.

‘ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ല’

സംഗതി വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലെന്ന് വിജിലൻസ് പിസിസിഎഫ് ഗംഗാസിങ് വ്യക്തമാക്കി. ‘വിഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് വനം വകുപ്പാണ്. വനം വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള പ്രദേശത്താണ് ചിത്രീകരണം നടത്തിയത്. അവിടുത്തെ ഡിഎഫ്ഒയോട് മുൻകൂർ അനുമതി തേടിയില്ല എന്നതു മാത്രമാണ് പ്രശ്നം. അതേ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ കിട്ടും. അത്ര ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി തോന്നിയിട്ടില്ല’ ഗംഗാ സിങ് പറഞ്ഞു.

വാഴച്ചാലിലേക്കുള്ള റോഡ്.

ഒരേ ബാച്ചുകാരുടെ ഈഗോ?

വനം വകുപ്പിലെ ഒരേ ബാച്ചുകാരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഈഗോ പ്രശ്നമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിത്തട്ടിൽ എന്നാണ് സൂചന. പെരുമ്പാവൂർ ഡിഎഫ്ഒയ്ക്ക് എതിരായി ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്ന മൊഴിയിലെല്ലാം ഇത്തരം സൂചനകൾ ശക്തമാണ്. ഭാവിയിൽ ഐഎഫ്എസിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും വനം വകുപ്പിന് ബോട്ട് വാങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ക്രമക്കേട് നടന്നതായി സ്വന്തം പേരിലുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും ഡിഎഫ്ഒയുടെ നടപടിക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പിനുള്ളിൽതന്നെ സംസാരമുണ്ട്.

ഏതായാലും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന നിർദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭാവിയിൽ കുടുക്കിലാവുന്ന കാഴ്ചയാണ് വനം വകുപ്പിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ബേബി ഡാമിനു സമീപം 15 മരം മുറിക്കാൻ തമിഴ്‍നാടിന് അനുമതി നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വനംവകുപ്പിൽ വിവാദമുയർന്നിരുന്നു.

