ലക്‌നൗ ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വനിതാ ജീവനക്കാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച അണ്ടര്‍ സെക്രട്ടറി ഇച്ചാ രാം യാദവ് അറസ്റ്റില്‍. യുപി ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പിലെ കരാര്‍ ജീവനക്കാരിയെ ഓഫിസില്‍ പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് മുതിര്‍ന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 30 വയസ്സുള്ള വിവാഹിതയായ ജീവനക്കാരി തന്നെയാണ് രാം യാദവ് പീഡിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ടത്.



ഒക്‌ടോബര്‍ 29ന് എഫ്‌ഐആര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തെങ്കിലും രാം യാദവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ യുപി പൊലീസ് തയാറാകാതിരുന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് പൊലീസ് നടപടിയെടുത്തത്. ശക്തമായി എതിര്‍ത്തിട്ടും രാം യാദവ് തുടര്‍ച്ചയായി ജീവനക്കാരിയെ ചേര്‍ത്തുപിടിക്കാനും ചുംബിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെയും ശരീരത്തില്‍ സ്പര്‍ശിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ വിഡിയോയിലുണ്ട്.

ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ജീവനക്കാരി കരഞ്ഞെങ്കിലും കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ വീണ്ടും യാദവ് അവരെ പീഡിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. യുവതി പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ തയാറായില്ല. ഇന്നു രാവിലെയാണ് രാം യാദവ് ജയിലിനുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തുവന്നത്.

2013 മുതല്‍ ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പില്‍ കംപ്യൂട്ടര്‍ ഓപ്പറേറ്ററാണ് യുവതി. 2018 മുതല്‍ രാം യാദവ് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് യുവതി പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. ലക്‌നൗവിലെ വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് നാലാം നിലയിലാണ് ഇവരുടെ ഓഫിസ്. ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രാം യാദവ് പീഡനത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. പരാതിപ്പെട്ടാല്‍ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറയുന്നു.

