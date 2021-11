‘ചുമടുഭാരം 75ൽ നിന്ന് 55ലേക്ക്’; ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ശിവൻകുട്ടി പാസാക്കിയത് 10 ബില്ലുകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലയളവിൽ പത്ത് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കി പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ, തൊഴിൽവകുപ്പ് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും തൊഴിൽവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 9 ബില്ലുകളുമാണ് വി. ശിവൻകുട്ടി നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച് പാസാക്കിയത്. ചുമട്ടുതൊഴിലാളികളുടെ ചുമടു ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിർണായക ഭേദഗതികളാണ് സഭ പാസാക്കിയത്. 75 കിലോഗ്രാം ചുമടുഭാരം എന്നുള്ളത് 55 കിലോഗ്രാം ആക്കിയാണ് ചുരുക്കിയത്. സ്ത്രീകൾക്കും കൗമാരക്കാർക്കുള്ള ചുമടു ഭാരം 35 കിലോ ആക്കി നിജപ്പെടുത്തി.

ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരമുള്ള റജിസ്ട്രേഷനും പുതുക്കലും ഓൺലൈനാക്കുന്ന ഭേദഗതി ബിൽ സഭ പാസാക്കി. കേരള ഈറ്റ - കാട്ടുവള്ളി - തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള ചെറുകിട തോട്ടം തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള കശുവണ്ടി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡുകളിലേക്കുള്ള അംശാദായ വർദ്ധനവിനുള്ള ഭേദഗതികളും സഭ അംഗീകരിച്ചു.

പീടിക തൊഴിലാളി ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ സ്വയം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള അംശാദായ വർധനവിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്തു. തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും നൽകുന്ന അംശാദായം വർധിപ്പിക്കുക, അതുവഴി തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന വിവിധ തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നത്.

