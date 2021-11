സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മോദി വന്നശേഷമെന്ന് കങ്കണ; ഭ്രാന്താണോയെന്ന് വരുൺ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്ന ബോളിവുഡ് നടി കങ്കണ റനൗട്ടിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ബിജെപി നേതാവും എംപിയുമായ വരുൺ ഗാന്ധി. കങ്കണയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണോ എന്ന് വരുൺ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.



‘ചില നേരങ്ങളിൽ ഇവർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ത്യാഗങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നു. ചില നേരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ െകാലയാളിയെ ആദരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മംഗൽ പാണ്ഡെ മുതൽ റാണി ലക്ഷ്മിഭായി, ഭഗത് സിങ്, ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്, നേതാജി എന്നിവരെയും അപമാനിക്കുന്നു. ഇതിനെയൊക്കെ ഞാൻ ഭ്രാന്തെന്നാണോ രാജ്യദ്രോഹമെന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത്’– വരുൺ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിന്റെ പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കങ്കണ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. ‘1947ൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിരുന്നില്ല, ഭിക്ഷയായിരുന്നു. 2014ലാണ് നമുക്ക് യഥാർഥ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്’– കങ്കണ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വ്യാപമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ കയ്യടിക്കുന്ന വിവര ദോഷികളാരാണ് എന്നായിരുന്നു നടി സ്വര ഭാസ്കറിന്റെ പ്രതികരണം.

