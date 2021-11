5 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ബിജെപി ചെലവിട്ടത്‌ 252 കോടി രൂപ; കേരളത്തില്‍ 29.24 കോടി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ബിജെപി ചെലവഴിച്ചത് 252 കോടി രൂപ. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ ഉള്ളതെന്ന് എന്‍ഡിടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അസം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാള്‍, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ചെലവിന്റെ കണക്കാണ് സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ 60 ശതമാനത്തിനടുത്ത് ബംഗാളിലെ പ്രചാരണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെലവിട്ടത്-151 കോടി. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ബംഗാളില്‍ ചെലവിട്ടത് 154.28 കോടിയാണ്.

കേരളത്തില്‍ പ്രചാരണത്തിനായി ചെലവിട്ടിരിക്കുന്നത് 29.24 കോടി രൂപയാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. പുതുച്ചേരിയില്‍ 4.79 കോടി, തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 22.97 കോടി, അസമില്‍ 43.81 കോടി എന്നിങ്ങനെയാണ് ചെലവ‌്. പാര്‍ട്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: BJP Spent ₹ 252 Crore In Poll Campaign In 5 States