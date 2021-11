ലഹരി ഉപയോഗം കുറ്റമല്ല; തടവും പിഴയും ഒഴിവാക്കും; നിയമം മാറ്റുന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ലഹരി തടയല്‍ നിയമത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കുറ്റവാളികളായി കാണില്ല. പകരം ഇരകളായി കണ്ട് സമൂഹത്തിന്‍റെ മുഖ്യധാരയിലെത്തിക്കും. ഇവർക്ക് 30 ദിവസത്തെ കൗണ്‍സലിങ് നടത്തും. എൻഡിപിഎസ്എയുടെ 27–ാം വകുപ്പ് ഒഴിവാക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. ഇതോടെ പിഴയും തടവും ഒഴിവാകും. അതേസമയം, ലഹരി കടത്തുകാര്‍ക്കതിരെ കര്‍ശനനടപടിയുണ്ടാകും.

വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ലഹരിതടയൽ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കാനാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. നിലവിലുള്ള നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ് സൈക്കോട്രോപിക്സ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട് 1985ലേതാണ്. ഇതിലെ 27–ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ലഹരിവസ്തു ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ 6 മാസം വരെ തടവും 10,000രൂപ വരെ പിഴയും ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

ആര്യൻഖാന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുകയാണ്. ആരെങ്കിലും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതോ, ലഹരിപാർട്ടി നടക്കുന്നതുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൂടി ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ആര്യൻ കേസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ലഹരിനിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവ്യക്തത തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയവും സാമൂഹിക നീതിമന്ത്രാലയവും യോഗം ചേർന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി കാണരുതെന്നാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന തീരുമാനം. അവരെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വീണ്ടും ഇരുണ്ടലോകത്തേക്ക് അവർ കടക്കുമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി. .

അതേസമയം എല്ലാവരെയും കുറ്റവാളികളല്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന തുടക്കക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നിയമത്തിൽ ഇളവെന്നും അവരെ കൗൺസിലിങിന് വിധേയരാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

