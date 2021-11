ഇന്ത്യയുടെ കോവാക്സിൻ കോവിഡിന് എതിരെ 77.8 ശതമാനം ഫലപ്രദം: പഠനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യയുടെ തദ്ദേശീയ വാക്സീനായ കോവാക്സിൻ, രോഗലക്ഷണങ്ങളോടു കൂടിയ കോവിഡിനെതിരെ 77.8 ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്നു പഠനം. ഗുരുതരമായ വാക്സീൻ അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളോ മരണങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ദ് ലാൻസെറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. ഐസിഎംആറും ഭാരത് ബയോടെക്കും ചേർന്നാണു കോവാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത്.

18നും 97നും ഇടയ്ക്കു പ്രായമുള്ള 24,419 പേരിലായിരുന്നു പഠനം നടത്തിയത്. 2020 നവംബർ– 2021 മേയ് കാലയളവിലായിരുന്നു പരീക്ഷണം. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ കോവാക്സിനു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടിയന്തര ഉപയോഗ അനുമതി ലഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കോവാക്സിൻ 78‌% ഫലപ്രദമാണെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ വിദഗ്ധ സമിതി വിലയിരുത്തി.

ഗർഭിണികളിലെ സുരക്ഷിതത്വം പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക പഠനം നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ 12 കോടി പേരാണ് (ജനസംഖ്യയുടെ 11 %) കോവാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചത്.



