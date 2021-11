ഹൈദരാബാദ് ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരവെ, വാക്സിനേഷന്റെ മൂന്നാം ഡോസിനെപ്പറ്റി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു. ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഉടൻ നയരേഖ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നു കോവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അംഗം ഡോ. എൻ.കെ.അറോറ പറഞ്ഞു. ആളുകൾ പലരും രഹസ്യമായി മൂന്നാം ഡോസ് സ്വീകരിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെകൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പ്രതികരണം.

‘കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ചയായി ഞങ്ങൾ ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനെപ്പറ്റിയുള്ള നയരേഖ തയാറാക്കുന്ന നടപടികളിലാണ്. ഉടൻ തന്നെ ഇതു പൊതുജനത്തിനു ലഭ്യമാക്കും’– ഡോ. എൻ.കെ.അറോറ ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് വകഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചു പഠിക്കുന്ന ഉന്നത സമിതിയായ ഇന്ത്യൻ സാർസ്–കോവ്–2 ജിനോമിക് കൺസോർഷ്യയുടെ കോ–ചെയർ കൂടിയാണ് അറോറ. നിലവിൽ ആരും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുക്കരുതെന്നും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കോ മറ്റോ അതാവശ്യമില്ലെന്നും അറോറ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബൂസ്റ്റർ ഡോസിനെക്കുറിച്ചു ജനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതു സ്വാഭാവികമാണെന്നും വിദഗ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടശേഷമേ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. അർഹരായ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് നൽകുന്നതിനാണു സർ‌ക്കാരിന്റെ മുഖ്യപരിഗണന. ഐസിഎംആർ ഉൾ‌പ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധസമിതികളുടെ നിർദേശങ്ങൾ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെയും ഭാവിയിലെയും ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാക്സീൻ ഡോസ് ലഭ്യമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

