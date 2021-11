പീഡന പരാതി: ഉത്തർപ്രദേശ് മുന്‍ മന്ത്രിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും ജീവപര്യന്തം തടവ്

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മന്ത്രിക്കു പീഡനക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ്. അഖിലേഷ് യാദവ് സര്‍ക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഗായത്രി പ്രസാദ് പ്രജാപതിയെയാണ് ലക്നൗവിലെ പ്രത്യേക കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചത്. ഗായത്രി പ്രസാദ് പ്രജാപതിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും എതിരെ ചിത്രകൂടിൽനിന്നുള്ള സ്ത്രീയാണു പീഡനപരാതി നൽകിയത്. സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഇവരുടെ മകളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നുമാണു പരാതി.

മന്ത്രിക്കും മറ്റു രണ്ടു പേർക്കുമെതിരായ കുറ്റം സംശയമേതുമില്ലാതെ തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനു സാധിച്ചെന്നു കോടതി വിലയിരുത്തി. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ പ്രതി ചേർത്തിരുന്ന നാലു പേരെ കോടതി വിട്ടയച്ചു. വികാസ് വര്‍മ, രൂപേശ്വർ‌, അമരേന്ദ്ര സിങ്, ചന്ദ്രപാൽ എന്നിവരെയാണു മോചിപ്പിച്ചത്. കേസിൽ 17 സാക്ഷികളെ പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിച്ചു.

അഖിലേഷ് യാദവ് മന്ത്രിസഭയിൽ‌ ഗതാഗതം, ഖനനം വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല ഗായത്രി പ്രസാദ് പ്രജാപതിക്കായിരുന്നു. പീഡന പരാതി ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് 2017 മാർച്ചിൽ പ്രജാപതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി നിർദേശ പ്രകാരമാണു പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയാറായത്. പരാതിയില്‍ നടപടിയില്ലെന്നു കാണിച്ചു സ്ത്രീ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. 2014 ഒക്ടോബർ മുതൽ മന്ത്രിയും കൂട്ടാളികളും തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ പരാതി. 2016ൽ പ്രതികൾ മകൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞതോടെയാണ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതെന്നും പരാതിക്കാരി വ്യക്തമാക്കി.

