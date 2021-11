ജോർജ് അലന് 6 മെഡലുകൾ; യുവ ഐപിഎസുകാരിൽ മലയാളിക്കു നേട്ടം

കൊച്ചി∙ ഹൈദരാബാദിലെ പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ യുവ ഐപിഎസുകാരിൽ മലയാളിക്കു മികച്ച നേട്ടം. കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ സ്വദേശി ഡോ. ജോർജ് അലൻ ജോണാണ് ആറു മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി മുൻനിരയിലെത്തിയത്. പൊലീസ് സയൻസ്, പൊലീസ് മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ മികവിന് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മെഡലുകളാണ് മലയാളി യുവ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഹൈദരാബാദ് പൊലീസ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, ഡോ. ജോർജ് അലൻ ജോണിന് മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു.



ബംഗാൾ കേഡറിലാണ് നിയമനം. യുപിഎസ്‍സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ 156-ാം റാങ്കായിരുന്നു. എസ്പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിന്റെ സഹോദരനാണ്. ചൈത്ര കേരള കേഡറിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. പരിശീലന കാലയളവിൽ ചൈത്രയും നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു.



1983ൽ ഐആർഎസ് നേടിയ ജോൺ ജോസഫിന്റെ മകനാണ് ഡോ. ജോർജ് അലൻ ജോൺ. കസ്റ്റംസ് മുൻ ബോർഡ് അംഗമായിരുന്നു. ഡിആർഐയിലും ദീർഘകാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിൽ സ്പെഷൽ സെക്രട്ടറിയായി വിരമിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറായി വിരമിച്ച ഡോ. മേരി എബ്രഹാം ആണ് അമ്മ.



കോഴിക്കോട് ഈസ്റ്റ് ഹിൽ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലത്തിലായിരുന്നു ജോർജ് അലന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കോഴിക്കോട് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്ന് എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കി. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലായിരുന്നു പിജി പഠനം. ഡൽഹി രാംമനോഹർ ലോഹ്യ ആശുപത്രിയിൽ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് യോഗ്യത നേടിയത്.



