കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ചു; മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് സ്ഥലംമാറ്റം, പ്രതിഷേധം

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനുണ്ടായ വീഴ്ചകളെ വിമർശിച്ച മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ സ്ഥലമാറ്റിയത് വിവാദത്തില്‍. ജസ്റ്റിസ് സ‍ഞ്ജിബ് ബാനര്‍ജിയെയാണ് മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റിയത്. തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കൊളീജിയം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകർ കത്തെഴുതി. മതിയായ കാരണങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കാതെയാണ് കൊളീജിയം നടപടി. ഭയമോ, പക്ഷഭേദമോ ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിന് ജസ്റ്റിസ് ബാനര്‍ജിക്ക് നല്‍കിയ ശിക്ഷയാണ് സ്ഥലം മാറ്റമെന്ന് കത്തില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ഈ വര്‍ഷം ജനുവരിയിലാണ് കല്‍ക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജിബ് ബാനര്‍ജിയെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിച്ചത്. 8 മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സെപ്റ്റംബര്‍ 16ന് ജസ്റ്റിസ് ബാനര്‍ജിയെ മേഘാലയ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റാന്‍ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി രമണയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊളീജിയം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നരമാസം മുൻപ് എടുത്ത തീരുമാനം രണ്ട് ദിവസം മുൻപാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നത്.

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയില്‍ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന 234 അഭിഭാഷകരാണ് കൊളീജിയം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയത്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ ഓക്സിജന്‍ ക്ഷാമവും വാക്സീന്‍ വിതരണത്തിലെ അപാകതകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെ ജസ്റ്റിസ് ബാനര്‍ജി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്‍റെ പുതിയ ഐ.ടി ചട്ടങ്ങള്‍ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഇടക്കാല ഉത്തരവും പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ ഇത്തരം ഇടപെടലുകള്‍ക്കുള്ള ശിക്ഷയായി കൊളീജിയം തീരുമാനത്തെ കാണേണ്ടി വരുമെന്നും ഇത് നിര്‍ഭയരും സത്യസന്ധരുമായ ജഡ്ജിമാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശമായിരിക്കുമെന്നും കത്തില്‍ പറയുന്നു.

