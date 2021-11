‘ചോക്കലേറ്റിൽ ലഹരി കലർത്തി നൽകി ഉറക്കി; ഒപ്പംകിടന്ന മകൾ പോലുമറിയാതെ ഭാര്യയെ കൊന്നു’

പാലോട് (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കിടപ്പുമുറിയിൽ വീട്ടമ്മ കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവിനായി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പെരിങ്ങമ്മല പറങ്കിമാംവിള നവാസ് മൻസിലിൽ നാസില ബീവി (42) ആണ് കിടപ്പുമുറിയിൽ കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്. ഭർത്താവ് ചാക്ക ഐടിഐയിലെ ക്ലാർക്ക് അബ്ദുൽ റഹീം (47) ഒളിവിലാണ്.

മകൾക്കും ഭർത്താവിനുമൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന വീട്ടമ്മയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ചോക്കലേറ്റിൽ ലഹരിമരുന്നു കലർത്തി നൽകി ഭാര്യയെയും മകളെയും ഉറക്കിയ ശേഷം ഇയാൾ ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണു പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. തൊട്ടടുത്തു കിടന്ന മകൾ പോലും കൊലപാതകം അറിഞ്ഞില്ല.

അബ്ദുൽ റഹീം ബുധന്‍ രാത്രി 10 മണിയോടെ വീട്ടിലെത്തിയെന്നും അമ്മയുമായി തർക്കമോ വഴക്കോ ഉണ്ടായില്ലെന്നും 12 വയസ്സുകാരിയായ മകൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൊണ്ടുവന്ന ചോക്കലേറ്റ് മകൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കും നൽകിയ ശേഷം 12 മണിയോടെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഏറെയായിട്ടും നാസിലയും മകളും ഉണർന്നില്ല. തുടർന്നു നാസിലയുടെ പിതാവ് മുറിയിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് കൊലപാതകം പുറത്തറിയുന്നത്. കഴുത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തും നെഞ്ചിലും ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ട്. റൂറൽ എസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി.

വിരലടയാള സംഘവും പൊലീസ് നായയും തെളിവെടുത്തു. പാലോട് സിഐ സി.കെ.മനോജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പൊലീസ് നായ കിടപ്പുമുറിയിൽ മണം പിടിച്ചശേഷം സമീപത്തെ നദിയിലെ കുളിക്കടവു വരെ പോയി. കൊലയ്ക്കുശേഷം പ്രതി നദി കടന്നുപോയതാവാമെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു.

English Summary: Police have issued a search warrant for husband in death of a housewife