‘മിസ്റ്റർ 56 ഇഞ്ചിന് ഭയം’: ചൈന വിഷയത്തിൽ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനു പ്രത്യേക നയമില്ലാത്തതിനാൽ രാജ്യസുരക്ഷ ക്ഷമിക്കാനാകാത്തവിധം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചൈന അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും സംയുക്ത സേനാ മേധാവിയും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടെടുത്തതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രാഹുലിന്റെ ആരോപണം.

‘കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയമില്ലായ്മയും മിസ്റ്റർ 56 ഇഞ്ച് ഭയപ്പെടുന്നതിനാലും നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ ക്ഷമിക്കാനാകാത്തവിധം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസത്യം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിർത്തികൾ കാക്കാൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തുന്ന സൈനികരെക്കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ.’– രാഹുൽ ഗാന്ധി വെള്ളിയാഴ്ച ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിനെ ഗുജറാത്താക്കി മാറ്റാൻ 56 ഇഞ്ച് നെഞ്ച് വേണമെന്ന് 2014 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് പ്രചാരണത്തിനിടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതു സൂചിപ്പിച്ചാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിഹാസം. ചൈന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തു വന്നു പുതിയ ഗ്രാമം പണിയുന്നെന്ന വിവാദം ശരിയല്ലെന്നും യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖയിൽ (എൽഎസി) ചൈനയുടെ ഭാഗത്താണു ഗ്രാമങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നുമാണു സംയുക്ത സേനാ മേധാവി ജറനൽ ബിപിൻ റാവത്ത് വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞത്. യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ധാരണ ചൈന ലംഘിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൽഎസിയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ടിബറ്റ് സ്വയംഭരണ പ്രദേശത്തിനും ഇന്ത്യയുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിനും ഇടയിലുള്ള തർക്ക പ്രദേശത്തിനുമുള്ളിൽ ചൈന ഒരു വലിയ ഗ്രാമം നിർമിച്ചതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ വകുപ്പ് അടുത്തിടെ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

