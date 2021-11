ബിഹാറിൽ ശമ്പളത്തിനു പുറമേ മുൻ എംപി പെൻഷനും കൈപ്പറ്റി മന്ത്രിമാർ: വിവാദം

പട്ന∙ ബിഹാറിലെ ബിജെപി മന്ത്രിമാരായ സയ്യിദ് ഷാനവാസ് ഹുസൈനും ജനക് റാമും ശമ്പളത്തിനു പുറമേ മുൻ പാർലമെന്റംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ പെൻഷനും കൈപ്പറ്റുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തൽ. മുൻ പാർലമെന്റംഗങ്ങൾ മറ്റു പദവികളിൽ സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുമ്പോൾ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ലെന്നാണു ചട്ടം. വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകനായ ശിവപ്രകാശ് റായിക്കു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെട്ടത്.



ബിഹാർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളായ ഉപേന്ദ്ര ഖുഷ്വാഹയും സഞ്ജയ് പസ്വാനും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള വേതനത്തിനൊപ്പം മുൻ പാർലമെന്റംഗങ്ങളെന്ന നിലയിലുള്ള പെൻഷനും കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തെ 1981 നേതാക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ചട്ടവിരുദ്ധമായി വേതനവും എംപി പെൻഷനും കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണു കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റപ്പോൾ അക്കാര്യം ലോക്സഭാ ഓഫിസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നതായി ഇരുമന്ത്രിമാരും അറിയിച്ചു. ഇപ്പോഴും പെൻഷൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു വരുന്നുണ്ടോയെന്നു പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഇരുവരും ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമായ ശേഷം എംപി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നില്ലെന്നു ഉപേന്ദ്ര ഖുഷ്വാഹ അവകാശപ്പെട്ടു. എംപി പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നതിനാൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അംഗമെന്ന നിലയിലുള്ള വേതനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നു സഞ്ജയ് പസ്വാൻ പ്രതികരിച്ചു.

