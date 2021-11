ഉത്തർപ്രദേശിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം 2024 ലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കും: അമിത് ഷാ

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഓരോ ബിജെപി പ്രവർത്തകനും മൂന്ന് വീതം കുടുംബങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ. അടുത്ത വർഷം ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വാരാണസിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അമിത് ഷാ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വിജയം 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുമെന്ന് അമിത് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.

വാരാണസിയിൽ ബിജെപി നേതാക്കളുമായും പ്രവർത്തകരുമായും ചർച്ചകൾ നടത്തിയ അമിത് ഷാ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനൊപ്പം പൊതുപരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്തു. ഓരോ ആളുകളും ബിജെപിക്കു വോട്ടുചെയ്യുന്നതിനായി 60 പേരെയെങ്കിലും പ്രേരിപ്പിക്കണം. കുറഞ്ഞത് 20 വോട്ടുകളെങ്കിലും ലക്ഷ്യമിടണം. ഇതൊരു സാധാരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. രാജ്യത്തെ ഉയരങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കണം.

സൗജന്യ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, കർഷകർക്കായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ജനങ്ങളിലെത്തണം. കോണ്‍ഗ്രസിനു ലഭിച്ച അത്രയും വർഷം ബിജെപിക്കു ഭരണം ലഭിച്ചാൽ രാജ്യം വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മാറും. യുപിയിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥ് സർക്കാർ മാഫിയ, ഗുണ്ടാ രാജിനെ നിയന്ത്രിച്ചതായും അമിത് ഷാ അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തെക്കുറിച്ച് അമിത് ഷാ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല.

