എച്ച്1ബി വീസക്കാരുടെ പങ്കാളികൾക്ക് ആനുകൂല്യം; കുടിയേറ്റസൗഹൃദ നടപടിയുമായി യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ∙ വീണ്ടും കുടിയേറ്റസൗഹൃദ നടപടിയുമായി ബൈഡൻ ഭരണകൂടം. എച്ച്–1ബി വീസയുള്ളവരുടെ ജീവിതപങ്കാളികളുടെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് സ്വാഭാവികമായി പുതുക്കി നൽകുന്നതാണ് നടപടി. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ- അമേരിക്കൻ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണ് നടപടി. അമേരിക്കൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ലോയേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ (എഐഎൽഎ) സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെത്തുടർന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റിയാണ് വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.

ഇതോടെ എച്ച്–1ബി വീസയുള്ളവരുടെ പങ്കാളികൾക്കു നൽകുന്ന എച്ച്–4 വീസ കൈവശമുള്ളവരുടെ തൊഴിൽ അംഗീകാര രേഖകൾ കാലാവധി അവസാനിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായി പുതുക്കി നൽകും. നേരത്തെ, ഇതിനായി ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസം മൂലം പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. എച്ച്1ബി വീസയുള്ളവരുടെ പങ്കാളികൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമാണ് എച്ച്–4 വീസ നൽകുന്നത്.

