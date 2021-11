യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകന് മ്യാൻമറിൽ 11 വർഷം തടവുശിക്ഷ

യാങ്കൂൺ∙ യുഎസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ഡാനി ഫെൻസ്റ്ററിന് 11 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് മ്യാൻമർ സൈനിക കോടതി. ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമം ലംഘിച്ചതിനും നിയമവിരുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടിനും സൈന്യത്തിനെതിരായ വിയോജിപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിനുമാണ് നടപടിയെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യദ്രോഹം, തീവ്രവാദം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയും ഫെൻസ്റ്ററിനെ കേസെടുത്തിരുന്നു. ഇതിൽ ഈ മാസം 16ന് വാദം ആരംഭിക്കും.

ഫ്രോണ്ടിയർ മ്യാൻമർ എന്ന ഓൺലൈൻ സൈറ്റിന്റെ മാനേജിങ് എഡിറ്ററായിരുന്ന ഡാനി ഫെൻസ്റ്ററിനെ (37) കഴിഞ്ഞ മേയിലാണ് യാങ്കൂൺ വിമാനത്താവളത്തിൽവച്ചു പിടികൂടിയത്. ഫെബ്രുവരിയിലെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് ശേഷം നിരവധി പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ സൈന്യം തടവിലാക്കിയിരുന്നു.

പട്ടാള അട്ടിമറിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ മാധ്യമമായ മ്യാൻമർ നൗവിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാനി ഫെൻസ്റ്ററിന്റെ കസ്റ്റിഡിയിലെടുത്തത്. എന്നാൽ ഫെൻസ്റ്റർ 2020 ജൂലൈയിൽ മ്യാൻമർ നൗവിൽനിന്നു രാജിവയ്ക്കുകയും ഫ്രോണ്ടിയർ മ്യാൻമറിൽ ചേരുകയും ചെയ്തിരുന്നതായി ഫ്രോണ്ടിയർ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ ഫെൻസ്റ്ററിനെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

